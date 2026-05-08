병무청, 지방선거 앞두고 입영대상자에게 투표 안내… 1만 3000여명 대상

병무청은 제9회 전국동시지방선거 투표일인 6월 3일 전에 입영(소집)하는 병역의무자에게 선거공보 발송신청 및 사전투표 참여 안내문을 우편으로 발송했다고 8일 밝혔다.

우선 18∼28일 입영(소집)하는 약 1만1000명을 대상으로 후보자의 정보가 담긴 선거공보 발송신청 방법을 안내했다.

입영부대에서 공보물을 받기 원하는 경우에는 부대 사서함 주소를 기재해 중앙선거관리위원회 누리집 ‘선거공보 발송신청’ 메뉴에서 신청(5.12. ~ 5.16.)하면 된다.

선거 공보물을 우편으로 신청할 경우 마감시간을 감안해 15일까지 우체국에 접수할 것을 권장한다고 병무청은 설명했다.

해당 기간에 신청을 못한 사람은 입영 후 중앙선거관리위원회 ‘정책·공약마당 누리집’에서 선거공보를 확인(5.26~6.3)하고 사전투표하면 된다.

6월 1∼2일 입영(소집)해 선거 당일 주민등록지 관할 투표소에서 투표할 수 없는 대상자 2000여 명에게는 사전투표 참여(5.29~5.30) 후 입영하도록 안내했다.

사전투표는 신분증을 지참하면 별도의 신고절차 없이 전국 사전투표소 어디서나 가능하다.

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