이란전쟁 후 처음… 中 유조선, 호르무즈해협 인근서 공격받아

중국 소유 유조선이 미국·이란전쟁 발발 이후 처음으로 호르무즈 해협 인근에서 공격받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

8일 로이터통신은 중국 소유 석유제품 운반선 한 척이 지난 4일 호르무즈 해협 인근에서 공격받았다고 중국 경제매체 차이신을 인용해 전했다. 차이신은 “지난 4일 중국 선주 소유의 대형 석유제품 운반선 한 척이 호르무즈 해협 입구의 아랍에미리트(UAE) 외해에서 공격받아 선박 갑판에 불이 났다”고 전날 보도했다.

호르무즈 해협에 선박들이 정박해 있는 모습. AFP연합뉴스

보도에 따르면 공격은 UAE 미나 사크르 인근 걸프 해역에서 발생했으며 선박에는 ‘중국 선주 및 선원’이라고 표시돼 있었다. 하지만 선박 소유주가 누구인지, 승선원 중 부상자가 있는지 등은 아직 구체적으로 알려지지 않았다. 다만 해양 안보 소식통들은 해당 선박이 마셜제도에 등록된 석유제품·화학제품운반선인 ‘JV 이노베이션’으로 추정된다고 전했다. 이 선박은 지난 4일 갑판 화재를 인접한 선박들에 알린 바 있다.

이번 사건은 지난 2월 미국과 이스라엘이 이란을 공격하며 촉발된 호르무즈해협 봉쇄 사태 이후 중국 선박과 관련한 첫 피격 사례라고 사안에 정통한 소식통은 차이신에 밝혔다. 차이신은 호르무즈해협 긴장 속 이란 혁명수비대가 여러 국가의 상선 여러 척을 잇달아 공격했다면서 세계 3위 해운사인 프랑스의 CMA CGM 공격 사례를 거론한 뒤 중국 유조선 피해를 언급했다. CMA CGM은 성명에서 공격 주체를 명확히 밝히진 않았으나 이란 측 공격을 받은 것으로 알려졌다. 중국 유조선의 공격 주체도 확인되지 않았다. 중국 외교부는 업무 시간 외에 이뤄진 이 사안 관련 논평 요청에 대해 응답하지 않았다고 로이터는 전했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 이동을 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’을 지난 4일 개시한다고 밝혔다가 하루 만에 일시 중단한 바 있다.

중동 위기가 지속되며 걸프 해역에는 수백 척의 선박과 선원 2만명이 묶여 있는 것으로 알려졌으며 이번 주 선박들에 대한 공격이 재개되며 호르무즈해협 통항은 사실상 마비된 상태다. 이런 가운데 중국 소유 선박에 대한 공격 사실까지 알려지며 통항 차질 장기화 우려가 나온다.

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