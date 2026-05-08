“오빠가 쓰라고 해”…스윙스, 법카 5000만원 무단결제 피해

래퍼 스윙스가 과거 법인카드를 도용당해 약 5000만원의 피해를 입었던 경험을 털어놨다.

스윙스는 지난 7일 공개된 유튜브 채널 ‘이은지’의 토크쇼 ‘무대포’에 방송인 김대호, 그룹 오마이걸 멤버 미미와 함께 출연, 돈과 소비 습관에 대한 이야기를 나누던 중 관련 일화를 공개했다.

유튜브 채널 ‘이은지’ 캡처

진행자 이은지가 “연인에게 카드를 주는 스타일이냐”고 묻자 스윙스는 “진짜 재미있는 사건이 있었다”며 운을 뗐다.

그는 “어느 날 돈을 관리하는 직원이 ‘대표님, 문제가 생겼다’고 하더라. 어떤 사람이 법인카드를 6개월 동안 5000만원 정도 썼다고 했다”고 말했다. 이어 “미용실이나 숍 같은 곳에서 계속 결제가 되니까 처음에는 우리 가수들이 헤어·메이크업 받으면서 사용한 줄 알았다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘이은지’ 캡처

이후 회사 측은 한 미용실에 연락했고, 카드 사용자의 이름과 전화번호를 알아냈다고 한다. 스윙스는 직접 전화를 걸어 상대는 20대 여성인 것을 확인했다. 그는 “그분에게 6개월 동안 5000만원 쓴 게 사실이냐고 물었더니 ‘스윙스 오빠가 쓰라고 했다’고 하더라”고 말했다.

이어 “술집에서 우연히 합석했는데 내가 카드를 주면서 ‘넌 앞으로 내 돈 써’라고 했다는 식으로 이야기했다”고 당시 상황을 전했다.

유튜브 채널 ‘이은지’ 캡처

스윙스는 해당 주장이 사실이 아니라고 했다. 그는 “생각해보니 6개월 전에 카드를 잃어버린 적이 있었다. 새 카드가 하나 더 있어서 분실 신고를 안 했다”고 설명했다. 이어 “카드에 인디고뮤직 법인이라고 적혀 있으니 인터넷에서 검색해보고 그냥 사용한 것 같다”며 “계속 써도 아무 제재가 없으니까 금액이 점점 커졌다”고 덧붙였다.

결국 카드 사용자는 약 3년에 걸쳐 전액을 변제한 것으로 전해졌다. 스윙스는 “한 달에 얼마씩 내게 해서 다 돌려받았다”며 “지금 생각하면 되게 웃긴 사건이었다”고 말했다.

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