오마이걸 효정, 2세 계획 밝혀 “아이 셋 낳고 싶어”

tvN STORY ‘육아인턴’ 화면 캡처

그룹 오마이걸 멤버 효정이 결혼 후 아이를 셋 낳고 싶다며 2세 계획을 밣혔다.

7일 방송된 tvN STORY ‘육아인턴’에는 짱구 형제의 육아를 맡은 안정환의 육아 지원군으로 오마이걸 효정이 등장해 반가움을 자아냈다.

효정의 등장 전 짱구 형제는 지치지 않는 에너지로 안정환의 혼을 빼놓았다. 그러나 효정이 등장하자 첫째는 혀짧은 애교를 보이는 등 안정환을 놀라게 했다.

안정환은 짱구 형제 돌봄을 효정에게 맡기고 주방으로 향해 식사를 준비했다. 식사를 하며 효정은 안정환에게 “결혼 하니 어떠세요?”라고 물었다.

효정은 함께 육아를 하는 안정환에게 "결혼 하면 어떠냐"고 물었다.

안정환은 “결혼 생각 있구나”라고 물었다. 이에 효정은 “30대 중반이 되니까 아무래도 생각이 든다”고 답했다.

안정환은 “아이 생각도 있냐”고 물었다. 이에 효정은 “아이도 낳고 싶다. 셋 낳고 싶다”고 말했다.

안정환은 이날 함께 육아를 경험해본 효정에게 “여전히 아이를 셋 낳고 싶냐”고 물었다.

효정은 "생각만큼 잘 안 되더라. 둘로 줄여야겠다"고 답해 웃음을 자아냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지