北, '서울 사정권' 신형 155㎜ 곡사포 "연내 남부국경 배치"

북한이 서울을 사정권에 둘 수 있는 '신형 155㎜ 자행 평곡사포 무기체계'를 '남부 국경'에 배치하겠다고 밝혔다.



김정은 국무위원장은 6일 '중요군수기업소'를 방문, "올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)"했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다.



통신은 김 위원장이 "각이한 주행 및 지형극복, 잠수 도하 시험, 개량포탄 사격시험 결과에 대한 전문가들의 견해를 구체적으로 청취"하고 "기동성과 화력타격능력이 매우 높은 새세대 포 무기를 훌륭히 만들어내는 자랑찬 성과"에 대한 만족감을 드러냈다고 전했다.



김 위원장은 자행 평곡사포 무기체계의 군사 전략적 가치에 대해 "각이한 작전 전술 미사일 체계들과 위력한 방사포무기체계들과 함께 전방부대들에 교체장비시키게 되는 대구경 강선포의 사정권도 이제는 60㎞를 넘게 된다"고 말했다.

휴전선을 기준으로 서울을 충분히 사정권에 포함할 수 있는 자주포를 '전방 부대'에 연내 실전 배치하겠다는 의지를 드러낸 것이다.



신종우 한국국방안보포럼(KODEF) 사무총장은 "북한판 K9 자주포의 대량 생산체계가 처음 공개됐다"며 "북한군이 재래식 전력의 현대화를 과시하려는 것으로 보인다"고 설명했다.



김 위원장은 "뛰어난 기동성과 높은 전투환경 정보처리 능력, 자동사격체계를 갖춘 새형(신형)의 포무기체계는 우리 포병무력의 구성을 완전히 일신시키게 된다"며 "새로운 무장장비들이 도입되고 있는 현실적 조건에 토대하여 역량과 기재 이용에 대한 작전상개념을 재정의해야 한다"고 지적했다.

김 위원장은 이날 장갑무기연구소와 군수공업기업소에서 생산하는 신형 주력전차, 발사대 차량 등을 돌아보고 "최단기간 내에 최첨단수준으로 기술개건하고 현대적인 생산 및 관리체계를 구축하는 것은 초미의 문제"라고 강조했다.



이어 "당중앙위원회 제9기 제2차 전원회의가 해당 군수공업 기업소의 기술 개건 계획사업들과 관련 예산을 심의하고 비준하게 될 것"이라고 예고했다.



김 위원장은 이튿날인 7일에는 취역을 앞둔 구축함 '최현호'에 탑승해 기동능력 종합평가시험을 참관하고 6월 중순 해군 인도를 명령했다.

중앙통신은 김 위원장을 태운 최현호가 서해상 120해리(약 220㎞) 구역에서 각 기동 요소를 평가하기 위한 항해시험을 진행했다고 전했다.



김 위원장은 최현호의 종합지휘소와 무기체계조종실을 돌아보고 작전 준비실태를 파악했으며, 함의 전투 기동성이 작전 운용상 요구에 부합되고 이른바 '우리식 함선조종체계'의 우월성이 확증됐다며 만족감을 드러냈다.



김 위원장은 '해군 기지 신설'과 관련한 중요과업'에 대하여서도 특별히 강조했다고 중앙통신은 전했다.



김 위원장은 또 새로 건조중인 '최현'급 구축함 3호함과 4호함의 설계 변경 문제와 관련해서도 중요 결론을 내렸다고 통신은 덧붙였다.

김 위원장은 변경된 함선 건조 계획과 관련해 "우리의 새로운 결정은 중대한 전략적 성격을 띤다"며 "이러한 결정은 우리 군대의 전략적행동의 준비태세를 근본적으로 갱신하게 되며 전쟁억제력구축에서 커다란 변화를 가져오게 된다"고 의미를 부여했다.



신종우 KODEF 사무총장은 "선도함 건조 후 시험 평가를 통해 내외부의 개선 사항을 찾아서 후속함의 성능을 개량하려는 것"이라며 최현호의 이날 종합평가시험에 대해서는 "실전 배치를 위한 시운전 시험으로, 해상 핵무력 강화를 위해 전력화 서두르는 것으로 보인다"고 분석했다.



이날 참관에는 딸 주애도 동행했다.

<연합>

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