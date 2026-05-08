서울 중년 5명 중 1명 미혼… 삶의 질 극과극

서울에 사는 40∼59세 5명 중 1명은 미혼으로 이들이 느끼는 삶의 만족도는 소득에 따라 차이가 뚜렷한 것으로 나타났다.



7일 서울시가 서울서베이와 국가데이터처 자료를 분석한 ‘서울시 중년 미혼의 삶’ 보고서에 따르면 2024년 기준 서울 40∼59세 중년 인구는 약 274만299명으로 전체(896만8153명, 내국인 기준)의 약 31%다. 이 가운데 미혼은 약 56만명으로 20.5%를 차지했다. 미혼 비율은 2022년 18.3%, 2023년 19.4%에 이어 증가하는 추세를 보였다. 중년 남성 인구 중 미혼이 차지하는 비율은 24.1%로, 여성의 16.9%보다 더 높았다.



중년 미혼 인구 대비 1인 가구의 비율은 2015년 61.3%에서 2025년 80.5%로 늘었다. 부모 등과 함께 사는 2세대 이상 인구는 같은 기간 33.5%에서 17.7%로 줄었다.



1인 가구이면서 미혼인 중년을 직업별로 보면 관리전문직과 화이트칼라 비중이 2015년 53.9%에서 2025년 66.9%로 커졌다. 시는 “직업적 안정성과 경제적 기반을 갖춘 집단에서 독립 거주를 선택하는 경향이 확인된 것”이라고 분석했다.



혼자 사는 미혼 중년의 삶의 만족도와 외로움 수준은 소득 수준에 따라 달랐다. 전반적인 삶의 만족도, 일과 여가생활 간 균형, 행복지수 등 3개 항목은 월 소득이 높을수록 증가세가 뚜렷했고 외로움 수치는 낮았다. 미혼 1인 가구의 전반적 삶의 만족도는 월 소득이 200만원 미만인 경우 5.5점(10점 만점), 200만∼400만원에서 6.7점, 400만∼600만원에서 6.9점, 600만∼800만원은 7.1점, 800만원 이상일 때는 7.7점이었다.



일과 여가생활 간 균형도 월 소득 200만원 미만이면 4.7점, 800만원 이상이면 6.0점으로 소득이 높아질수록 여가를 잘 즐기는 것으로 나타났고, 행복지수는 200만원 미만이면 5.0점, 800만원 이상이면 7.8점으로 역시 소득과 비례했다.



다만 중년 미혼 1인 가구의 ‘지역사회 소속감’은 10점 만점에 3.4점으로 기혼 부부 가구(4.3점)보다 낮아 사회적 연결망이 상대적으로 취약한 것으로 지적됐다. 40대 남성 미혼 1인 가구는 3.0점으로 가장 낮은 수준이었다.

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