효자 게임의 힘… 넷마블 영업이익 상승 [한강로 게임랜드]

‘스톤에이지 키우기’와 ‘일곱 개의 대죄: Origin’과 같은 신작의 활약에 힘입어 넷마블의 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 소폭 성장했다.

넷마블 지타워 사옥. 넷마블 제공

넷마블은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 531억원으로 지난해 동기보다 6.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 매출은 6517억원으로 작년 동기 대비 4.5% 증가했다. 순이익은 2109억원으로 163% 늘었다. 회사 측은 1분기 ‘스톤에이지 키우기’와 ‘일곱 개의 대죄: Origin’이 실적 상승에 효과를 미쳤다고 설명했다.

영업비용은 5986억원으로 전년 동기 대비 4.2% 늘었지만 직전 분기와 비교해서는 12.8% 감소했다. 신작 홍보를 위한 마케팅비가 1682억원으로 전년 대비 47.3% 늘었지만, 인건비(1676억원)와 지급수수료(2009억원)이 각 2.6%, 8.3% 줄며 상승치를 상쇄했다.

넷마블은 신작 매출이 본격적으로 실적에 반영되는 2분기부터 성장 드라이브를 탈 것으로 전망했다. 넷마블 1분기 매출액 중 해외 비중은 전체의 79%를 차지했다. 지역별로는 북미 41%, 한국 21%, 유럽 13%, 동남아 12%, 일본 7% 등이다.

넷마블은 이달 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’의 한국 포함 아시아 지역 출시를 시작으로, 6월에는 기대작 ‘솔: 인챈트’를 선보일 예정이다.

하반기에는 △나 혼자만 레벨업: KARMA △샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 △프로젝트 옥토퍼스 △이블베인 △프로젝트 이지스까지 총 5종의 신작을 출시할 계획이다.

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