“어버이날 함께해孝”…어린이 합창에 웃음꽃 핀 노인복지센터 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

어버이 날을 하루 앞둔 7일 서울 종로구 서울노인복지센터 TOP작은공연장에서 열린 ‘특별한 오늘, 함께해孝(효)’ 행사에서 노인들이 서울평창어린이합창단의 공연을 감상하며 박수를 치고 있다.

어버이 날을 하루 앞둔 7일 서울 종로구 서울노인복지센터가 어린이들의 노랫소리로 가득 찼다.

서울노인복지센터(관장 지웅스님)는 나눔문화 확산을 위해 어르신과 지역주민, 후원자, 자원봉사자가 함께 어울리는 참여형 축제 ‘이음이와 함께 어화등등’을 27일까지 개최한다고 밝혔다.

이날 센터 TOP작은공연장에서 열린 ‘특별한 오늘, 함께해孝(효)’ 행사는 서울평창어린이합창단의 공연으로 막을 올렸다. 무대에 오른 어린이들은 맑은 목소리로 노래를 부리고, 머리 위로 하트를 그리며 어르신들에게 환한 웃음을 선물했다.

서울평창어린이합창단 어린이들이 7일 서울 종로구 서울노인복지센터 TOP작은공연장에서 열린 ‘특별한 오늘, 함께해孝(효)’ 행사에서 어르신들을 향해 하트를 그리며 합창을 하고 있다.

어버이 날을 하루 앞둔 7일 서울 종로구 서울노인복지센터 TOP작은공연장에서 열린 ‘특별한 오늘, 함께해孝(효)’ 행사에서 노인들이 서울평창어린이합창단의 공연을 감상하고 있다.

어버이 날을 하루 앞둔 7일 서울 종로구 서울노인복지센터 TOP작은공연장에서 열린 ‘특별한 오늘, 함께해孝(효)’ 행사에서 노인들이 서울평창어린이합창단의 공연을 감상하며 박수를 치고 있다.

서울평창어린이합창단 어린이들이 7일 서울 종로구 서울노인복지센터 TOP작은공연장에서 열린 ‘특별한 오늘, 함께해孝(효)’ 행사에서 어르신들을 향해 하트를 그리며 합창을 하고 있다.

어버이 날을 하루 앞둔 7일 서울 종로구 서울노인복지센터 TOP작은공연장에서 열린 ‘특별한 오늘, 함께해孝(효)’ 행사에서 노인들이 서울평창어린이합창단의 공연을 감상하고 있다.

한편, 이번 축제는 센터 캐릭터 ‘이음이’를 활용해 어르신과 지역주민이 함께 즐기는 참여형 행사로 꾸며진다. 주요 프로그램으로는 소원 등표를 작성해 기부하는 ‘등모금’과 ‘어화등등 바자회’, 퀴즈쇼 ‘나눔 골든벨’ 등이 운영된다. 바자회 등 축제에서 모인 수익금은 난치병 어린이와 취약계층에 전액 후원할 계획이다.

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