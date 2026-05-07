“잡고 있죠? 놓으면 안 돼요”…열정 가득 ‘강동 바이크스쿨’ [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

7일 서울 강동구 강동바이크스쿨에서 수강생들이 자전거 실외 교육 실습을 받던 중 넘어지고 있다.

서울 강동구 ‘강동바이크스쿨’ 교육장이 수강생들의 열기로 가득 찼다.

서울 강동구(구청장 이수희)는 ‘강동바이크스쿨’ 교육장에서 전문 강사가 진행하는 자전거 교통안전 교육을 무료로 운영하고 있다고 밝혔다. 이날 교육에 참여한 수강생들은 처음엔 바닥에 발을 댄 채 조심스럽게 자전거를 밀었지만, 1시간여 만에 페달을 밟으며 앞으로 나아갈 정도로 실력을 키워 갔다.

7일 서울 강동구 강동바이크스쿨에서 수강생이 강사의 도움을 받으며 자전거 실외 교육 실습을 받고 있다.

7일 서울 강동구 강동바이크스쿨에서 수강생들이 자전거 실외 교육 실습을 받고 있다.

7일 서울 강동구 강동바이크스쿨에서 수강생들이 자전거 실외 교육 실습을 받더 중 서로 엉키고 있다.

7일 서울 강동구 강동바이크스쿨에서 수강생들이 자전거 실외 교육 실습을 받던 중 벽에 부딪치고 있다.

7일 서울 강동구 강동바이크스쿨에서 수강생들이 자전거 실외 교육 실습을 받던 중 넘어지고 있다.

7일 서울 강동구 강동바이크스쿨에서 수강생들이 자전거 실외 교육 실습을 받던 중 벽에 부딪치고 있다.

교육은 교통법규와 개인형 이동장치(PM) 안전수칙 등 이론 교육과 자전거 타기 실습을 병행해 진행된다. 구는 안전한 자전거 이용 문화 확산과 사고 예방을 위해 체계적인 교육 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

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