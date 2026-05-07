‘질식 수비’ 샌안토니오, 화끈한 설욕전

미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스가 ‘질식 수비’를 앞세워 미네소타 팀버울브스를 꺾고 반격에 성공했다.



서부콘퍼런스 2번 시드 샌안토니오는 7일 미국 텍사스주 샌안토니오의 프로스트 뱅크에서 열린 6번 시드 미네소타와 2025∼2026 NBA 플레이오프(PO·7전4승제) 2라운드 2차전에서 ‘외계인’ 빅터 웸반야마(19점 15리바운드 2블록슛)의 압도적인 존재감과 스테폰 캐슬(21점), 디에런 폭스(16점) 등 주전들의 고른 활약과 강한 수비를 앞세워 133-95, 38점 차 대승을 거뒀다.

샌안토니오 스퍼스 빅터 웸반야마(오른쪽)가 7일 미국 텍사스주 샌안토니오의 프로스트 뱅크에서 열린 미네소타 팀버울브스와의 2025∼2026 NBA 플레이오프 2라운드 2차전에서 상대 센터 루디 고베어의 슛을 막고 있다.

샌안토니오=AFP연합뉴스

1차전에서 웸반야마가 NBA PO 신기록인 12블록슛을 포함해 11점 15리바운드를 잡아내며 블록슛을 포함한 트리플 더블을 기록했음에도 미네소타의 끈질긴 공격에 패해 기선을 제압당했던 샌안토니오는 이날 승리로 시리즈 전적을 1승1패로 맞췄다. 샌안토니오가 이날 기록한 133점은 1983년 5월 덴버 너기츠전 145-105 승리 이후 샌안토니오 구단 PO 한 경기 최다 득점이다.



1차전에서 3점슛 8개를 던져 모두 불발되고 야투율 29.4%(5/17)에 그쳤던 웸반야마는 이날은 경기 초반 3점슛을 자제하고 224㎝의 압도적인 신장을 앞세워 페인트존에서 공격 리바운드 후 팁인 덩크 등 풋백과 동료들의 어시스트를 받은 골밑 득점에 치중했다.



웸반야마의 골밑 수비 존재감은 이날도 여전했다. 기록된 블록슛은 단 2개에 불과했지만, 그의 골밑 존재만으로 미네소타의 공격 패턴을 제한하는 효과가 있었다. 나머지 동료들도 강한 압박 수비에 나서 미네소타는 전반전엔 하프 코트를 넘어서는 것도 버거웠다. 샌안토니오의 강력한 수비 앞에 미네소타는 전반전에 야투 성공률 29.8%에 그쳤다. 반면 샌안토니오는 웸반야마를 중심으로 한 공격도 활발히 돌아가면서 전반을 59-35로 앞서면서 일찌감치 승기를 잡았다.



3쿼터에도 샌안토니오는 줄리언 샴페니가 3점슛 4개를 폭발시키는 등 미네소타 코트를 초토화했다. 3쿼터를 98-63으로 마치며 점수 차를 더 벌린 샌안토니오는 4쿼터 초반 웸반야마를 비롯한 주전들을 모두 벤치로 불러들이며 주전들의 체력 안배에 나섰다. 샴페니(12점)와 데빈 바셀(10점)까지 주전 5명에 벤치 멤버 딜런 하퍼(11점), 해리슨 반스(12점)까지 두 자릿수 득점에 성공했다.



객관적 전력 열세를 딛고 1차전을 잡았던 미네소타는 ‘에이스’ 앤서니 에드워즈가 24분 출전 동안 12점 4실책으로 상대 수비를 좀처럼 뚫어내지 못했다. 게다가 1차전에서 재미를 봤던 줄리어스 랜들(12점)의 일대일 공격도 이날은 잘 통하지 않았다.



한편 동부콘퍼런스에서는 3번 시드 뉴욕 닉스가 7번 시드 필라델피아 세븐티식서스와의 PO 2라운드 2차전에서 108-102로 승리해 홈에서 열린 두 경기를 모두 잡았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지