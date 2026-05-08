“BTS, 음악 통해 멕시코 청년들에 영감”

그룹 방탄소년단(BTS)이 멕시코시티 공연을 앞두고 대통령실 공식 초청을 받아 멕시코 대통령과 만났다고 빅히트뮤직이 7일 밝혔다.

6일(현지시간) 멕시코 정부로부터 기념패를 받은 그룹 방탄소년단(BTS)과 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령(왼쪽 다섯 번째)이 기념 촬영을 하고 있다. 빅히트뮤직 제공

빅히트뮤직에 따르면 지난 6일(현지시간) BTS는 약 40분간 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 환담했다. 이날 멕시코 정부는 BTS를 ‘귀빈 방문객’으로 예우하며 멕시코 정부 기념패도 수여했다. 기념패에는 BTS가 음악을 통해 멕시코 청년들에게 영감을 주고 존중과 공감, 다양성, 평화의 문화를 바탕으로 한 공동체 형성에 기여했다는 내용이 담겼다. 이후 멤버들은 셰인바움 대통령과 함께 대통령궁 발코니에 나와 인사했다. 인근 소칼로 광장은 BTS를 보기 위해 기다리던 5만여 아미(팬덤명)와 시민들로 인산인해를 이뤘다고 빅히트뮤직이 전했다.

팬들은 ‘멕시코의 심장 속에는 언제나 BTS가 있습니다’, ‘웰컴 투 멕시코’ 등의 손팻말을 들고 BTS를 환영했으며 일부 팬들은 이들을 실제로 본 감격에 눈물을 흘렸다.

앞서 셰인바움 대통령은 이날 오전 정례 기자회견에서 BTS가 대통령실을 방문하고 대통령실 발코니를 개방해 시민들과 인사를 나눌 예정이라고 말했다. 또한 BTS의 음악에 대해 “언제나 우정과 평화의 메시지 그리고 사랑을 전한다”고 전했다.

“BTS 떴다”… 멕시코 대통령궁 앞 5만 ‘아미 물결’ 방탄소년단(BTS)의 글로벌 팬클럽 아미가 6일(현지시간) 멕시코시티 대통령 궁전 앞 소칼로 광장에 운집해서 BTS 멤버가 궁전 발코니에서 팬들에게 인사하기를 기다리고 있다. 멕시코는 전 세계에서 다섯 번째로 K팝을 많이 듣는 시장으로 집계되고 있으며 BTS가 7일과 9∼10일 진행하는 콘서트는 전석 매진됐다. 멕시코시티=로이터연합뉴스

BTS의 멕시코 방문은 경제적 측면에서도 큰 기대를 모으고 있다. 멕시코시티 상공회의소는 이번 공연이 약 1억750만달러(약 1557억원) 규모의 경제적 파급 효과를 낼 것으로 추산했다.

멕시코는 지난해 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 자료에 따르면 전 세계에서 다섯 번째로 K팝을 많이 듣는 시장이다. 또한 BTS는 현지 K팝 팬들이 최다 스트리밍한 아티스트로 꼽혔다. 2020년 발표한 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL) : 7’은 멕시코에서 가장 많이 재생된 K팝 앨범으로 선정됐으며, ‘다이너마이트(Dynamite)’는 ‘K팝 열풍 이후 멕시코에서 최다 스트리밍된 곡’ 1위에 올랐다.

한편 BTS는 7일과 9∼10일 사흘간 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 콘서트를 진행한다. 3회 모두 전석 매진됐다.

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