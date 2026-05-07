김영훈 “오늘의 삼성, 협력업체·지역주민 도움 있었다”…노사 대화 촉구

김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자의 성과급 갈등과 관련해 노사 간 대화를 촉구하고 나섰다.

김 장관은 7일 서울 중구 서울지방고용노동청에서 열린 ‘노사관계 현안 점검을 위한 전국 기관장 회의’에서 삼성전자 성과급 갈등을 언급했다. 삼성전자 노조는 연간 영업이익의 15%를 성과급으로 요구하며 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 파업을 예고한 상태다.

김영훈 고용노동부 장관. 연합뉴스

김 장관은 노사 자치를 강조하며 “국민주권정부는 삼성전자의 눈부신 성과는 노동자들의 헌신이 있었음을 높이 평가하고 그들의 정당한 권리를 존중한다”고 했다. 그러면서도 “다만 오늘날 삼성전자가 있기까지 수많은 협력업체의 노력, 정부의 지원, 연구개발에 대한 지속적인 투자, 특히 막대한 전력확보를 위한 지역 주민들의 협조가 있었던 점도 부인할 수 없는 사실”이라고 설명했다.

정부 지원도 약속했다. 김 장관은 “노사 간 교섭 테이블이 마련된다면 정부는 실질적인 교섭이 촉진될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “삼성전자가 새 노사관계의 모범을 만들어준다면 모두의 성장을 이룰 수 있을 것”이라고 강조했다.

앞서 정부 측에서는 이재명 대통령과 김정관 산업통상부 장관이 삼성전자 노조를 향해 우려의 메시지를 냈다. 이 대통령은 지난달 30일 청와대 수석보좌관 회의에서 “일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해 우리 국민에게 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 주게 된다”고 말했다. 김정관 장관은 “삼성전자의 이익이 과연 경영진과 노동자만의 결실로 볼 수 있는지 의문”이라고 했다. 이날 김영훈 장관의 발언 역시 이 연장선으로 풀이된다.

노사관계 주무부처 장관으로 김 장관이 삼성전자 노사 갈등 국면에서 역할을 할지 주목된다. 김 장관은 최근 공공운수노조 화물연대와 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일 간 갈등에서 중재 현장을 직접 찾아가 존재감을 보였다.

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