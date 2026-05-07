‘광주 여고생 살인 사건’ 피의자 24세 장○○, 뒤늦은 사과

한밤중 광주 도심에서 흉기를 휘둘러 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생을 다치게 한 혐의(살인 등)를 받는 장모(24)씨가 7일 오전 광주 동구 광주지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. 뉴시스

광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생을 다치게 한 혐의(살인 등)를 받는 장모(24)씨가 7일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.

그는 피해자에게 하고 싶은 말이 없느냐는 취재진 질문에 “죄송하다. 정말 죄송합니다”라고 답했다.

이어 취재진이 “무엇이 죄송하냐”고 되묻자, 그는 “씻을 수 없는 죄를 지어 죄송하다”고 말했다.

장씨는 이날 오전 10시 25분쯤 광주지방법원에 모자와 마스크를 쓴 채 얼굴을 가리고 모습을 드러냈다.

영장실질심사는 10여 분 만에 종료됐다.

영장실질심사를 마친 장씨는 ‘심경이 어떠냐’는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않은 채 법원을 빠져나갔다.

경찰에 따르면 장씨는 현재 계획범죄 의혹을 전면 부인하고 있다.

장씨는 지난 5일 오전 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 도로에서 A양(18)을 흉기로 찔러 숨지게 했다.

또 A양의 비명을 듣고 도우러 온 B군(18)에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의를 받고 있다.

당초 경찰 조사에서 장씨는 “사는 게 재미없어 자살을 고민하다 범행 충동이 들었다”는 취지로 진술하며 우발적 범행을 주장했는데, 현재까지도 같은 주장을 유지하고 있다.

그러나 경찰은 이 사건을 이른바 ‘이상 동기 범죄’(묻지마 범죄) 유형으로 보고 있다. 또 장씨의 증거 인멸 정황 등을 토대로 계획범행 가능성에 무게를 두고 수사 중이다.

장씨는 범행 후 무인 세탁소에서 혈흔이 묻은 옷을 세탁하는 등 증거를 인멸하려 한 정황이 드러났다.

그는 피해자들과 일면식이 없는 사이인 것으로 조사됐다. 장씨는 ‘죽으려고 했는데 왜 여학생을 공격했느냐’는 취재진 질문에 “여학생인 줄 알고 한 건 아니다”라고 말했다.

경찰은 이번 범죄의 중대성 등을 고려해 장씨에 대한 신상 공개 심의와 사이코패스 검사, 재범 위험도 평가 등을 준비하고 있다.

한편 이날 오전 광주 광산구 신가동 한 장례식장에서는 A양의 발인이 엄수됐다.

유족들은 흰 천이 덮인 관 위에 국화를 한 송이씩 올리며 A양에게 마지막 인사를 건넸다.

A양의 어머니는 국화를 올려놓은 뒤 관을 부둥켜안고 오열했다.

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