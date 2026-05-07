가정의 달, 생애주기별 영양 관리와 우유 섭취

사진=우유자조금관리위원회 제공

5월 가정의 달을 맞아 온 가족의 건강 관리에 대한 관심이 높아지고 있다. 복잡해지는 현대사회에서 생애주기별 건강관리가 중요한 화두로 떠오르면서, 각 시기마다 필요한 영양을 일상 속에서 어떻게 균형 있게 채울 것인지에 대한 고민도 함께 커지고 있다.

국민건강보험은 생애주기에 따라 필요한 건강검진을 단계별로 운영하고 있다. 생후 4개월부터 71개월까지의 영유아검진을 시작으로, 만 7세부터 18세까지의 학생건강검진, 만 19세 이상 성인을 대상으로 한 일반건강검진, 그리고 만 40세와 66세의 생애전환기 건강진단까지 이어진다. 이는 연령에 따라 건강 상태와 필요한 영양이 달라진다는 점을 반영한 것이다.

이처럼 생애주기마다 요구되는 영양소는 다르지만, 다양한 연령대에서 공통적으로 활용할 수 있는 식품으로 우유가 언급된다. 우유는 단백질과 칼슘, 비타민 B군 등 일상에 필요한 주요 영양소를 비교적 고르게 포함하고 있어 식단에서 기초 영양을 보완하는 식품으로 활용될 수 있다.

영유아기에는 두뇌 발달과 면역 체계 형성의 기반이 만들어지는 시기로, 충분하고 균형 잡힌 영양 섭취가 중요하다. 우유는 양질의 단백질과 다양한 미네랄을 함유한 식품으로 성장기 식단에서 널리 활용되고 있으며, 이 시기에 형성된 식습관이 이후 청소년기와 성인기까지 이어질 수 있다는 점에서 균형 잡힌 식품 섭취의 중요성이 강조된다.

성장기인 청소년기에는 뼈와 근육 발달이 활발하게 이뤄지는 만큼 단백질과 칼슘 섭취가 중요하다. 특히 불규칙한 식사나 가공식품 섭취가 늘어나는 환경에서 우유는 간편하게 기초 영양을 보완할 수 있는 식품으로 의미를 가진다.

청년기에는 스트레스와 수면 부족 등 생활습관 관리가 건강의 중요한 요소로 꼽힌다. 우유에 함유된 트립토판은 체내에서 세로토닌과 멜라토닌 생성에 관여하는 아미노산으로 알려져 있으며, 균형 잡힌 식단의 일부로 우유를 섭취하는 것이 일상 건강 관리에 도움이 될 수 있다.

중장년층과 노년층의 경우 골밀도 감소와 근감소가 주요 건강 이슈로 꼽힌다. 우유는 칼슘과 단백질 공급원으로서 뼈 건강과 근육 유지에 기여할 수 있어 일상적인 식단에서 꾸준한 섭취가 권장되는 식품 중 하나다.

최근에는 식품 선택 기준으로 ‘신선도’와 ‘유통 과정’에 대한 관심도 높아지고 있다. 국산 우유는 원유 생산 이후부터 가공, 유통 전 과정이 냉장 상태로 관리되는 콜드체인 시스템을 기반으로 비교적 짧은 기간 내 소비자에게 전달되는 구조를 갖추고 있다. 이러한 유통 방식은 우유의 신선도를 유지하는 데 중요한 요소로 작용한다는 점에서 의미가 있다.

이와 관련해 임상영양전문가인 김형미 연세대학교 생활환경대학원 겸임교수는 “우리나라 우유는 우유가 생산되고 소비자에게 판매되기까지 3일밖에 걸리지 않는다”며, “운송되는 그 기간까지도 냉장 유통이기 때문에 그 우유의 영양소들의 손실이 적다”고 전한 바 있다.

우유자조금관리위원회(위원장 이승호)는 “우유는 특정 연령대에 국한된 식품이 아니라 생애주기 전반에서 활용할 수 있는 대표적인 일상 영양 식품”이라며 “엄격한 품질 관리와 냉장 유통 체계를 기반으로 한 국산 우유는 신선도를 바탕으로 소비자에게 제공되는 만큼, 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 건강한 식습관을 실천하는 데 도움이 될 수 있다”고 밝혔다.

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