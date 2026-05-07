노동장관 "삼성전자 위해 수많은 협력업체 노력…노사 대화하길"

김영훈 고용노동부 장관은 7일 삼성전자 노조가 파업을 예고한 데 대해 "삼성전자 노사는 진정성 있는 대화를 조속히 성사시켜 주기를 당부한다"고 말했다.



김 장관은 이날 고용노동부 주요 실장, 7개 지방고용노동청 청장과 진행한 '노사관계 현안 점검을 위한 전국 기관장 회의'에서 "최근 우리나라 대표 기업인 삼성전자의 임금 교섭 과정에서 많은 국민들께서 걱정 어린 시선을 보내고 있다"며 이같이 말했다.

김영훈 고용노동부 장관이 7일 정부서울청사에서 진행한 '노사관계 현안 점검을 위한 전국 기관장 회의'에서 발언하고 있다. 고용노동부 제공

지난달 말 이재명 대통령이 수석보좌관 회의에서 "노동자와 노조도 책임 의식을 함께 가져야 한다"며 최근의 노사관계에 대해 간접적으로 우려의 목소리를 낸 데 이어 노동 주무 장관이 삼성전자를 직접적으로 언급한 것이다.



김 장관은 "정부는 삼성전자의 눈부신 성과에 노동자들의 헌신이 있었음을 높이 평가하고, 그들의 정당한 권리를 존중한다"며 "노사 문제는 '노사 자치'에 기반해 노조법이 정한 단체교섭의 틀 내에서 스스로 해결해야 한다"고 말했다.



김 장관은 그러나 "오늘날 삼성전자가 있기까지 수많은 협력업체의 노력, 정부의 지원, 연구개발에 대한 지속적인 투자, 특히 반도체 산업의 특성상 막대한 전력 확보를 위한 지역 주민들의 협조가 있었던 점도 부인할 수 없는 사실"이라고 지적했다.



그는 이어 "노사 간 교섭 테이블이 마련된다면 정부는 실질적인 교섭이 촉진될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.

삼성전자 노동조합 조합원들이 지난 2024년 5월 24일 오후 서울 서초구 삼성전자 사옥 앞에서 노조와의 교섭을 촉구하는 집회를 열고 있다.

김 장관은 개정 노동조합법인 '노란봉투법'에 대해서는 "갈등 자체를 없애는 법이 아니라, 갈등이 발생할 수밖에 없는 노사관계의 해법으로 '대화'를 제도화한 것"이라며 "각 지방 관서는 현장 교섭 상황을 집중적으로 모니터링하면서 법에 따른 질서 있는 교섭이 원활히 진행될 수 있도록 적극 지원해달라"고 말했다.



김 장관은 회의에서 삼성전자를 비롯해 노사 갈등 현안이 있는 사업장 상황을 공유하고 지방 고용노동 관서의 노사 교섭 지원 활동을 점검했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지