‘몸과 마음’ 다 챙긴다…영풍 석포제련소에 나타난 마음안심버스

영풍 석포제련소가 근로자의 마음 건강을 챙기는 통합 안전보건 경영에 나섰다.

석포제련소는 6~7일 이틀간 사내 안전교육장에서 봉화군 정신건강복지센터와 연계한 임직원 정기안전보건교육을 진행했다. 근로자가 겪을 수 있는 직무 스트레스와 정신적 피로를 선제적으로 관리함으로써 보다 안전하고 건강한 작업 환경을 조성하기 위해서다.

실제로 제련소 내수창고 앞에 배치된 이동형 상담소 마음안심버스는 근로자로부터 호응을 얻었다. 근로자는 업무 중에도 해당 버스를 방문해 스트레스 지수와 우울감을 측정하고 전문가와의 상담을 통해 자신의 심리 상태를 점검했다.

영풍 측은 임직원의 정신건강이 개인의 삶의 질 향상을 넘어 현장의 집중력을 높여 안전사고를 예방하는 직접적인 요인이 된다고 보고 있다. 따라서 단순 법정 교육을 넘어 총 5회에 걸친 집중 교육 프로그램을 구성해 직장 내 우울증 및 불안 장애 예방 대책을 공유하고 실제 재해 사례 분석을 통해 안전 의식을 높인다.

현재 영풍은 대표이사를 중심으로 한 안전보건 전담 조직을 운영하며 체계적인 거버넌스를 구축하고 있다. 전사적인 모니터링과 지도 체계를 통해 현장의 위험 요소를 상시 관리하고 구성원 간의 유대감 강화를 통한 생산성 향상을 꾀한다.

영풍 관계자는 “현장 근로자의 정신건강은 작업장 안전과 직결되는 핵심 자산”이라며 “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 임직원들이 몸과 마음 모두 건강하게 일할 수 있는 안전한 친환경 사업장을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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