기보-대학 소속 22개 기관, 혁신스타트업 발굴 MOU 체결

기술보증기금(기보)이 대학 창업 생태계 활성화를 위해 기술선도 창업기업 지원에 본격 나선다.

기보는 7일 대학 소속 22개 기관과 ‘대학 기술기반 혁신스타트업 공동발굴을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 기보와 대학 내 창업지원 및 기술사업화 역량을 보유한 산학협력단 및 기술지주회사 간 협력을 바탕으로 기술선도 창업기업을 발굴하고, 대학 중심의 창업 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다.

기술보증기금이 대학 창업 생태계 활성화를 위해 기술선도 창업기업 지원에 본격 나선다. 사진은 기보 부산 본점 전경이다. 기술보증기금 제공

각 기관은 공모 프로그램을 공동으로 운영해 대학 내 우수 기술의 사업화를 추진하고, 성장 잠재력을 갖춘 혁신스타트업을 발굴해 기보에 추천한다. 기보는 추천기업을 대상으로 혁신스타트업 특례보증, 투자 연계, 기술·경영 컨설팅, 홍보 지원 등 맞춤형 프로그램을 제공할 예정이다.

지원 대상은 각 협약기관이 공모기준에 따라 추천한 창업기업으로, 학생창업기업·교원창업기업·기술지주회사 출자기업 등이다. 각 기관은 이번 협약을 계기로 정례 협의체를 운영해 협력 과제를 구체화하고, 공동 발굴·지원 기업의 성과를 공동 관리하는 등 협력 기반을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

김현 기보 서울서부지역본부장은 “이번 협약은 혁신적인 기술이 대학에 머무르지 않고 시장으로 나와 성공적인 창업으로 이어지는 가교가 될 것”이라며 “산학협력단과 기술지주회사와의 협력을 통해 대학 중심의 기술창업 생태계를 활성화하고, 대학에서 출발한 혁신스타트업이 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 기보는 지난해 7월 ‘혁신스타트업팀’을 신설해 기술력과 성장잠재력을 갖춘 혁신기업의 발굴과 성장을 지원하는 전담 체계를 구축하고, 맞춤형 프로그램을 통해 창업 생태계 활성화를 지속적으로 추진하고 있다.

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