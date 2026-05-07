HRM, 현장 사진 증빙 플랫폼 ‘ECOYA SNAP(에코야 스냅)’ 출시

현장 작업 사진을 카카오톡이나 이메일로 주고받는 방식은 여전히 많은 산업 현장에서 사용되고 있다. 그러나 시간이 지나면 자료 검색이 어려워지거나 기록이 일부 누락되는 경우가 발생해, 문제 상황을 정확히 입증하기 어렵다는 한계가 존재한다.

특히 글로벌 물류 환경 변화로 환적 구간이 증가하고 담당자가 자주 교체되면서, 컨테이너 상태를 확인할 수 있는 사진 증빙의 중요성이 커지고 있다.

에이치알엠은 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 기반 현장 사진 증빙 플랫폼 ‘ECOYA SNAP(에코야 스냅)’을 선보였다. 해당 서비스는 컨테이너 작업 과정을 사진으로 기록하고, 촬영 시간과 위치 정보, 컨테이너 번호(OCR)를 함께 저장해 데이터화한다.

현장 작업자는 모바일 앱으로 사진을 촬영하기만 하면 되며, 촬영 즉시 컨테이너 번호가 자동 인식되고 위치 및 시간 정보가 함께 기록된다. 이렇게 수집된 데이터는 서버에 자동 업로드되어 필요 시 언제든지 조회가 가능하다.

또한 ECOYA SNAP은 자료 유실을 방지하고 수기 입력 과정에서 발생하는 오류를 줄이며 기록 단절 문제를 개선할 수 있어 글로벌 협업 환경에서 표준화된 기록 관리 수단으로 활용 가능성이 있다는 설명이다.

사진 촬영을 기반으로 작업 기록을 자동 정리하도록 한 점도 ECOYA SNAP의 주요 기능이다.

또한 작업이 완료되면 촬영된 사진과 기록이 자동으로 정리되어 구조화된 리포트 형태로 생성되며, 거래처에 웹 링크 형태 및 PDF로 공유할 수 있다. 바이어는 별도의 앱 설치 없이 링크만으로 현장 사진과 작업 기록을 확인할 수 있어 현장과 거래처 간 커뮤니케이션이 원활해질 수 있다.

(주)에이치알엠 안성찬 대표는 “현장에서는 매일 수십 장의 사진을 찍지만, 정작 클레임이 발생했을 때 꺼낼 수 있는 증빙이 없는 경우가 많다”며 “ECOYA SNAP은 사진을 찍는 순간 AI가 자동으로 정보를 기록해 ‘사진 자체가 증빙이 되는 구조’로 설계된 서비스”라고 설명했다. 이어 “현장의 기록이 명확해질수록 클레임 대응이 쉬워지고, 거래 과정에서의 신뢰도 역시 높아질 수 있다”고 덧붙였다.

ECOYA SNAP은 물류, 무역, 제조 등 컨테이너 기반 현장 작업이 이루어지는 다양한 산업에서 활용 가능하며, 현재 실제 수출 현장에서의 사용을 기반으로 서비스를 확장하고 있다.

2016년 설립된 (주)에이치알엠은 순환자원 분야의 글로벌 트레이딩 기업으로, 36개국 355개 파트너와의 협업 경험을 토대로 현장 중심의 디지털 솔루션을 개발해왔다. ECOYA SNAP 역시 청주 ECC 현장에서 실사용 테스트를 마친 후 시장에 선보였다.

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