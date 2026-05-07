피우마, 구강 건조·착색·잇몸 관리 제품 4종 출시

사진=피우마 제공

이탈리아 구강 케어 브랜드 피우마(PIUMA)가 개인별 구강 고민에 맞춘 기능성 신제품 4종을 출시했다. 구강 건조, 치아 착색, 잇몸 관리 등 다양한 생활 속 고민에 대응할 수 있도록 제품군을 세분화한 것이 특징이다.

이번 라인업은 사용자의 구강 상태에 따라 선택할 수 있도록 구성됐다. ‘히알루로닉 블루’는 히알루론산 성분을 적용해 입안 건조감과 기상 직후 느껴지는 텁텁함 완화에 초점을 맞춘 제품이다. ‘소다 코랄 리프’는 커피와 차 섭취 등으로 발생하는 치아 착색 관리를 위한 제품으로 선보였다.

잇몸 케어 제품군도 함께 확대했다. ‘징코 메멘토 그린’은 은행나무 추출물을 함유해 잇몸 조직 보호와 구강 관리에 도움을 줄 수 있도록 설계됐으며, 새롭게 추가된 ‘콜라겐 퓨어 화이트’는 저분자 콜라겐 성분을 적용해 약해진 잇몸 조직 관리에 중점을 뒀다.

피우마의 한국 공식 총판사 ㈜이스트헬스케어 관계자는 “이번 신제품은 고객이 자신의 구강 상태에 맞는 제품을 직접 선택할 수 있도록 구성한 맞춤형 라인업”이라며 “앞으로도 이탈리아의 제조 공정과 구강 관리 기술을 바탕으로 제품군을 확대해 나가겠다”고 말했다.

피우마는 신제품 출시를 계기로 신세계·현대·롯데 등 주요 백화점과 편집숍 중심으로 유통망을 확대하고, 온라인과 오프라인을 연계한 O2O(Online to Offline) 마케팅도 확대할 계획이다.

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