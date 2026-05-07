“5월 선물, 백화점서 고른다”…미식 팝업부터 키즈 체험까지

어린이날 연휴가 지나도 백화점 안의 5월은 쉽게 끝나지 않는다. 디저트 쇼케이스 앞에는 선물을 고르는 손이 머물고, 키즈 체험 공간 앞에는 아이 손을 잡은 부모들이 줄을 선다.

갤러리아백화점 제공

5월 소비는 이미 온·오프라인을 함께 움직이는 계절 수요가 됐다.

7일 국가데이터처의 ‘2025년 5월 온라인쇼핑동향’에 따르면 지난해 5월 온라인쇼핑 거래액은 22조4870억원으로 전년 동월보다 0.9% 늘었다. 이 가운데 모바일쇼핑 거래액은 17조3600억원, 비중은 77.2%였다. 선물 검색은 모바일에서 시작되지만, 가족 단위 체험과 미식 소비는 여전히 오프라인 매장으로 발길을 끌어오는 셈이다.

갤러리아백화점이 5월 가정의 달을 맞아 전 지점에서 미식 팝업, 패션 프로모션, 키즈 체험 콘텐츠를 동시에 내세운 이유도 여기에 있다. 단순히 물건을 파는 행사가 아니라, 가족이 함께 머물고 먹고 체험하는 시간을 백화점 안으로 끌어들이겠다는 전략이다.

서울 명품관은 패션 구매 혜택과 미식 콘텐츠를 함께 배치했다.

올해 웨스트 3층에 새롭게 문을 연 무신사 엠프티, 아더에러, 젤라또피케 등 9개 매장에서는 오는 10일까지 구매 고객을 대상으로 구매 금액별 최대 7% G캐시 적립 혜택을 제공한다. G캐시는 갤러리아 모바일 포인트다.

식품관 고메이494에서는 8일부터 5월 중 총 17개 미식 팝업을 순차적으로 선보인다. 인절미 맛집 ‘개항로 인절미’, 유튜버 여수언니 브랜드 ‘봄날엔’, 서촌 베이커리 ‘오커쇼어’, 미국식 퍼지 디저트 브랜드 ‘퍼지타운’ 등이 참여한다.

수원 광교점은 패션과 골프, 디저트, 전시 콘텐츠를 한꺼번에 묶었다. 브라질 젤리슈즈 브랜드 ‘멜리사’와 국내 여성복 브랜드 ‘티나’ 팝업을 14일까지 운영하고, 골프 브랜드 ‘풋조이’에서는 캐디백과 프리미엄 골프화 구매 고객을 대상으로 사은품 증정 프로모션을 진행한다.

디저트 수요도 겨냥했다. 서울 인기 디저트 브랜드 ‘노마드오븐’과 ‘올드페리도넛’이 새롭게 문을 열었고, 프렌치 티라미수 브랜드 ‘티라멜르’ 팝업도 14일까지 운영한다. 현대미술 화랑 ‘갤러리위’와 함께 국내 현대미술 작가 8인의 작품을 소개하는 ‘My First Collection’ 전시는 6월30일까지 이어진다.

대전 타임월드는 쇼핑 혜택을 전면에 세웠다. 5월 한 달간 일부 명품 브랜드에서 갤러리아카드로 300만원 이상 구매하면 최대 10개월 무이자 할부 혜택을 제공한다. 갤러리아 앱을 통해 식당가에서 사용할 수 있는 5000원 할인권도 10일까지 제공한다.

한화이글스 승리 수에 따라 스포츠 브랜드 할인 쿠폰을 증정하는 이벤트도 진행한다. 아이더와 DOD가 참여하는 캠핑 텐트 기획전은 31일까지 열린다. 식품관에서는 수제 구움과자 ‘빛이 아름다운 노을’, 제천 마카롱 맛집 ‘동그라미 카페’, 여수 모찌 브랜드 ‘여수딸기 앙모찌’ 등 전국 인기 디저트 팝업을 14일까지 선보인다.

천안 센터시티는 지난 1일 대규모 리뉴얼을 통해 브랜드 구성을 바꾸고 체험형 콘텐츠를 확대했다.

가장 먼저 눈에 띈 곳은 1층 유니클로 매장이다. 오픈 당일에는 500여명이 입장을 기다릴 정도로 관심이 몰렸다. 유니클로는 지역 베이커리 브랜드 ‘뚜쥬르’, ‘소금도화’와 협업한 UT 상품과 한화이글스 UT 티셔츠 등을 선보이며 지역성과 팬덤 수요를 함께 공략했다.

2층에는 충남권 최초로 이케아 팝업매장이 들어섰다. 홈퍼니싱 상품과 생활 소품을 중심으로 구성해 가족 단위 고객의 생활 소비 수요를 겨냥했다. 마리떼프랑소와저버, 세터, 와키윌리 등 패션·라이프스타일 브랜드도 새롭게 입점했다.

이제는 할인만으로 사람을 오래 붙잡기 어렵다. 아이 체험과 식사, 쇼핑 동선을 한 공간에서 묶는 방식이 5월 백화점 경쟁의 핵심으로 떠오르고 있다.

리뉴얼 오픈을 기념한 고객 참여 이벤트도 진행된다. 신규 오픈 브랜드 구매 고객을 대상으로 17일까지 경품 이벤트를 운영하며, 갤러리아상품권 등 다양한 혜택을 제공한다.

가족 단위 콘텐츠도 강화했다. 이동형 키즈 직업체험 프로그램 ‘키자니아GO’는 17일까지 운영된다. 승무원 체험, 동물병원, 119 구급구조대 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 직업 체험 프로그램으로 구성됐다. 교보문고 팝업스토어도 17일까지 열어 도서와 문구, 아동 완구 등을 판매한다.

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