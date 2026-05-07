"내게 집착하는 것 같아"… 다이버 뺨 때리고 간 바다거북이

바닷속에서 잠수 중이던 한 여행 크리에이터가 거북이에게 뺨을 맞는 영상이 공개돼 화제다.

2일(현지시각) 인도 NDTV에 따르면 여행 크리에이터 크리스토퍼 창은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '거북이에게 뺨을 맞았다'는 제목의 영상을 게시했다. 영상에는 거북이 한 마리가 잠수한 창의 뒤를 끈질기게 쫓아오다가 앞발로 그의 얼굴을 가볍게 치고는 유유히 사라지는 황당한 장면이 담겼다.

바닷속에서 잠수 중이던 한 여행 크리에이터가 거북이에게 뺨을 맞는 영상이 공개돼 화제다. 인스타그램 캡처

창은 당시 상황에 대해 "평소처럼 다이빙을 하던 중이었는데 갑자기 거북이 한 마리가 나타났다"며 "보통 거북이들은 유유히 헤엄치다가 자기 갈 길을 가는 데 이 녀석은 달랐다"고 회상했다.

이어 "내가 어디로 가든 계속해서 일정 거리를 유지하며 나를 지켜보는 게 느껴졌다"면서 "자연에서 야생 동물과 오래있다보면 그들의 에너지나 분위기를 느낄 수 있는데 이 거북이의 기운은 매우 묘했다"고 덧붙였다.

수많은 다이빙 경험이 있는 그로서도 이번 일은 매우 이례적인 경험이었다. 창은 "거북이가 마치 나에게 원하는 게 있는 것처럼 빤히 쳐다보며 다가왔다"며 "거북이는 점점 더 대담하게 수영하며 접근하더니 결국 내 뺨을 때렸다"고 전했다.

다이버의 뺨을 때리고 유유히 헤엄치는 바다거북이. 인스타그램 캡처

결국 그는 안전을 위해 다이빙을 중단하고 보트로 돌아갔다. 창은 "그 거북이는 나에게 집착하는 것 같았다"며 "계속 물속에 있었다면 또 어떤 일이 벌어졌을지 모르겠다"고 가슴을 쓸어내렸다.

해당 영상은 현재 조회수 100만회를 돌파하며 폭발적인 반응을 얻고 있다. 누리꾼들은 "남의 집에서 시끄럽게 구니 조용히 하라고 경고한 것" "거북이 동의 없이 촬영했으니 거북이로서는 정당방위다"라며 재치 있는 댓글을 남겼다.

한 누리꾼은 "나도 하와이 카우아이에서 스노클링을 하다 거북이가 다가와 주먹 인사를 하고 간 적이 있다"며 비슷한 경험을 공유하기도 했다.

<뉴시스>

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