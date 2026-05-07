브랜드501, 2026년 1분기 매출 1,616억 원·영업이익 210억 원 기록

더마 스킨케어 브랜드 닥터멜락신 운영사 브랜드501이 2026년 1분기 연결 기준 매출액 1,616억 원, 영업이익 210억 원을 기록했다고 밝혔다.

이는 전년 동기 매출 243억 원, 영업이익 9억 원 대비 각각 565%, 2,182% 증가한 수치로 전해졌다.

해외 매출은 이 중 1,545억 원을 기록하며, 전년 동기 대비 1,022.7% 성장했으며, 해외 매출 비중은 전년 동기 57%에서 96%로 39%p 확대됐다.

신규 진출한 영국 시장에서도 매출이 발생했다. 지난해 12월 론칭한 영국 내 온라인 B2C 채널은 올해 1분기에만 189억 원의 매출을 기록했다.

브랜드501 측은 이에 대해 북미에서 검증된 디지털 커머스 전략을 유럽 시장에 적용한 것이 초기 안착의 요인으로 작용했다고 설명했다.

브랜드501은 2026년 연간 매출 1조 원, 영업이익 1,300억 원 달성을 목표로 하고 있다. 북미와 영국에서는 온라인 성과를 바탕으로 대형 오프라인 유통 채널인 울타(Ulta)와 부츠(Boots) 입점을 확정했으며, 하반기에는 유럽연합(EU) 주요국과 남미 시장 진출을 추진할 예정이다.

브랜드501 관계자는 “해외 시장 확장에 따른 단기적 비용 증가 가능성이 있다”며, “영국 사례와 같은 효율적인 시장 침투 전략을 통해 수익성을 관리해 나갈 방침”이라고 전했다.

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