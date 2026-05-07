서인영 "나 이혼할 줄 알았냐" 박정아 "안 하길 바랐다"

그룹 쥬얼리 출신 배우 박정아가 결혼 생활과 이혼에 관한 견해를 밝혔다.

6일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '천하의 서인영이 꼼짝도 못 하는 쥬얼리 센 언니들 등판'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 과거 쥬얼리로 함께 활동했던 박정아와 이지현이 출연했다.

박정아. 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 캡처

영상에서 서인영은 박정아에게 "언니도 나 이혼할 줄 알았냐. 솔직히 말해봐라"라고 물었다.

이에 박정아는 "그냥 안 했으면 좋겠다고 생각하고 살았다"면서 "결혼한 사람들은 다 평생의 소원이 이혼 아니냐"고 답했다.

박정아는 "신혼 때 뮤지컬을 했는데 여자 선생님 한 분이 계셨다. 그분이 '내 평생의 소원은 이혼'이라고 하시더라"며 "나는 그때 신혼이라 너무 달콤했고 그 말이 이해되지 않았다"고 회상했다.

이어 "그런데 시간이 지나고 보니까 이제는 알겠더라. 정말 어떤 사람은 평생의 소원이 이혼일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 그분 생각이 이해되더라"라고 덧붙였다.

박정아는 2016년 프로골퍼 전상우와 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

서인영은 2023년 2월 9세 연상의 사업가와 결혼했지만 1년 9개월 만에 이혼했다.

<뉴시스>

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