국산 전투기 KF-21 검증 끝냈다…'전투용 적합' 최종 판정

최초의 국산 전투기 KF-21 보라매가 혹독한 성능 검증을 거쳐 최종적으로 '전투용 적합' 판정을 받아냈다.



방위사업청은 7일 한국형전투기(KF-21) 사업이 개발사업의 최종 관문인 전투용 적합 판정을 획득했다고 밝혔다.

지난해 11월 5일 시험비행 중인 KF-21 전투기가 공중에서 플레어(Flare)를 발사하는 모습. 공군본부 제공

이번 판정은 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 후 약 3년간 진행된 후속 시험평가를 통해 KF-21 블록-I의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐다는 것을 의미한다.



2001년 8월 김대중 대통령의 국산 첨단 전투기 개발 선언을 계기로 출발한 KF-21 사업은 2015년 12월 체계개발에 본격 착수, 2021년 5월 최초 시험평가를 시작으로 올해 2월까지 약 5년간 다양한 지상 시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다.



특히 총 1천600여회의 시제기 비행시험을 통해 공중급유, 무장발사 시험 등 총 1만3천여개의 비행시험 조건에 대해 비행 성능과 안정성을 검증했다.



이번 전투용 적합 판정은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보한 것을 의미하다고 방사청은 평가했다.



이에 따라 KF-21 체계개발 사업은 내달 중 최종적 종료된다.



올해 3월 출고된 KF-21 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이며, 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이다. KF-21은 공군의 노후 전투기 F-4와 F-5를 대체하게 된다.



노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "대한민국이 독자적인 전투기 개발 능력을 완전히 확보했음을 보여주는 상징적인 성과"라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행능력을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.



현재 방사청은 2028년까지 공대공 능력 위주인 KF-21 초도 양산 물량 40대를 공군에 인도하고, 2032년까지 공대지·공대함 능력을 확보한 후속 물량 80대를 추가로 생산해 총 120대를 공군에 인도하는 계획을 가지고 있다.



다만 최근 국방 예산에 대한 압박이 커지면서 당초 계획했던 것보다 KF-21 전력화 일정이 늦춰질 수 있다는 관측이 제기된다. 방사청은 최근 공군과 KF-21 양산 및 전력화 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.

<연합>

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