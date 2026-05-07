남규리, 씨야 15년 만에 재결합에 눈물…"돌고돌아 이제야 만나"

가수 겸 배우 남규리가 그룹 씨야 재결합 소식을 전하며 눈물을 흘렸다.

6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 최다니엘, 안지영, 남규리, 범규가 출연했다.

이날 남규리는 씨야 재결합에 얽힌 비화를 공개해 눈길을 끌었다.

그는 "팀 해체 후 15년 만이다. 우리가 씨야 주식회사를 차리고 역할을 하나씩 맡았다"며 "제가 대표, 이보람이 상무, 김연지가 전무"라고 설명했다.

이어 "원래 '슈가맨3' 하고 재결합을 해서 앨범을 내려고 했는데 무산됐다"며 "각자 회사가 다르고 조건이 달라서 잘 조율해야 했는데 '영원히 못하는건가 보다'했다"고 회상했다.

그러면서 "전 재결합 과정에서 오해가 많았다. 중간 연결하는 분들이 전달할 때 '아' 다르고 '어' 다르지 않냐. 셋이 만나서 솔직히 얘기했다"며 멤버들과 오해를 풀게 된 과정을 전했다.

남규리는 20주년이 아니면 다시 뭉칠 기회가 없을 거라고 생각했다며 "'어떻게 하고 싶냐'고 했더니 다 똑같이 원래 하고 싶은 마음이 있었다. 한순간에 풀어지고 이틀에 한 번 꼴로 새 곡을 녹음하고 있다"고 말했다.

그는 "부스애서 노래 소리를 들으니까 '다 힘든 시간을 보냈구나'라는 게 느껴졌다. '왜 우리는 이렇게 돌고돌아서 이제서야 만났을까'라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

이에 김국진이 "어느 타이밍에 동시에 느껴서 울음이 터졌나 보다"라고 공감하자 울컥한 남규리는 "너무 진짜로 공감해주시니까"라고 말했다.

2006년 데뷔한 씨야는 '여인의 향기', '미친 사랑의 노래', '깊은 밤을 날아서' 등의 히트곡으로 사랑 받았지만 2011년 '굿바이' 앨범 활동을 마지막으로 해체했다. 이들은 지난 3월 선공개곡 '그럼에도, 우린'을 공개, 15년 만에 완전체 신곡을 발표했다.

<뉴시스>

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