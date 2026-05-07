코스피, 사상 첫 7,500선 돌파 후 하락 전환…외국인 '팔자'

코스피가 7일 장 초반 사상 처음 7,500선을 돌파한 뒤 하락 전환해 7,300선을 내줬다.



전날 역대급 '쇼핑'에 나섰던 외국인이 순매도세로 돌아서면서 지수를 끌어 내리는 모습이다.

코스피가 전 거래일(7384.56)보다 114.51포인트(1.55%) 상승한 7499.07에 개장한 7일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1210.17)보다 0.66포인트(0.05%) 오른 1210.83에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1455.1원)보다 6.5원 내린 1448.6원에 출발했다. 뉴시스

이날 오전 9시 32분 기준 코스피는 전장보다 91.57포인트(1.24%) 내린 7,292.99다.



지수는 전장보다 114.51포인트(1.55%) 오른 7,499.07로 출발했다. 이로써 전날 기록한 장중 사상 최고치(7,426.60)를 재차 경신했다.



이후 상승폭을 키워 한때 7,531.88까지 올라, 사상 처음 7,500선마저 돌파하기도 했다. 다만 이후 오름폭을 줄이다 내림세로 돌아섰다.



앞서 전날 코스피는 6% 넘게 폭등해 사상 처음 7천선 고지를 밟은 바 있다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 6.5원 내린 1,448.6원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 3조2천951억원, 9천295억원 순매도하며 지수를 끌어 내리고 있다. 반면 개인은 4조2천48억원 순매수 중이다.



전날 외국인은 코스피 시장에서 역대 최대 규모로 순매수했는데, 이날 '팔자'로 돌아섰다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 697억원 순매도 중이다.



간밤 뉴욕증시는 미국과 이란 간 종전 협상 합의가 임박했다는 기대감에 3대 지수가 일제히 상승했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수가 각각 1.46%, 2.02% 올라 역대 최고가를 경신했으며, 다우존스30 산업평균지수도 1.24% 상승했다.



미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 체결을 논의 중이라는 보도에 이란 전쟁 종식 기대감이 커진 영향이다.



도널드 트럼프 미 대통령이 한 언론과의 인터뷰에서 이란과의 합의가 임박했냐는 질문에 "합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 생각한다"고 밝힌 점도 매수세를 자극했다.



주요 기술주로 구성된 필라델피아반도체지수(4.48%)는 전날에 이어 급등세를 지속했다.



종전 기대감에 국제유가도 7% 급락, 지난달 28일 이후 다시 100달러선 아래로 내려왔다.



다만 뉴욕증시 정규장에서 급등한 ARM과 아이온큐는 호실적 발표에도 시간 외 거래에서 각각 6.4%, 6.2% 급락했다. 콘퍼런스콜에서 ARM이 다음 분기 이익 감소를 시사하고, 아이온큐는 핵심 시스템의 상용화 시점이 지연되고 있다고 밝힌 영향이다.



국내 증시는 이란 전쟁 종식 기대감에도 아이온큐·Arm 시간 외 급락 및 단기 고점 부담에 하방 압력을 받고 있다.



특히 외국인의 매물이 대거 출회되며 지수를 끌어 내리는 모습이다.



오는 8일 미국 4월 고용보고서 공개를 앞둔 경계감도 증시 상단을 제한하는 분위기다.



고용이 예상보다 강하게 유지될 경우 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 향후 금리 인상 가능성도 열어둘 수 있어 투자자들이 촉각을 곤두세우는 분위기다.



시가총액 상위 종목 중 국내 대형 반도체주가 장 초반 사상 최고가를 경신한 뒤 동반 하락세로 돌아섰다.



삼성전자[005930](-0.56%)가 장중 27만7천원까지 올라 전날 기록한 사상 최고가를 재차 경신한 뒤 하락세로 돌아섰다.



SK하이닉스(-0.62%)도 164만8천원까지 올라 역대 최고가를 경신한 뒤 반락 중이며, SK하이닉스[000660] 최대주주 SK스퀘어[402340](-2.02%)도 내리고 있다.



전날 '불장' 수혜 기대감에 급등한 미래에셋증권[006800](-8.71%), 키움증권[039490](-6.60%) 등 증권주도 줄줄이 급락 중이다.



아울러 LG에너지솔루션[373220](-1.87%), 한화에어로스페이스(-3.49%), 삼성전기[009150](-1.97%) 등도 약세다.



반면 현대차(2.73%), 기아(3.10%) 등 자동차주와 두산에너빌리티[034020](5.75%), HD현대중공업[329180](2.62%), 삼성생명[032830](0.25%) 등은 상승 중이다.



코스피 업종별로 보면 건설(7.19%), 운송창고(3.73%), 운송장비(1.87%) 등이 오르고 있으며 증권(-4.94%), 통신(-1.46%), 종이목재(-0.60%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 8.79포인트(0.73%) 내린 1,201.38이다.



지수는 전장보다 0.66포인트(0.05%) 상승한 1,210.83으로 출발해 등락하다 내림세로 돌아섰다.



코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 1천123억원, 703억원 순매수하고 있으며, 개인은 1천696억원 매도 우위다.



에코프로(-1.72%), 삼천당제약(-1.11%), 리노공업[058470](-3.17%), 원익IPS[240810](-3.10%), 주성엔지니어링[036930](-1.33%) 등이 하락 중이다.



에코프로비엠(1.31%), 알테오젠(0.41%), 코오롱티슈진[950160](13.18%), 에이비엘바이오[298380](2.43%), 리가켐바이오[141080](3.11%) 등은 오르고 있다.

<연합>

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