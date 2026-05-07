'아스퍼거 진단' 김정태 아들, 능숙한 영어…전현무 감탄

배우 김정태가 두 아들의 교육을 위해 생활비를 줄이며 헌신하는 가장의 모습을 보였다.

6일 방송된 TV조선 '아빠하고 나하고 시즌3' 최종회에서는 김정태 가족이 서울의 새로운 집으로 이사하는 과정이 담겼다.

배우 김정태가 두 아들의 교육을 위해 생활비를 줄이며 헌신하는 가장의 모습을 공개했다. TV조선 제공

기존 경기도 광주의 3층 주택에서 지냈던 김정태는 "아무래도 애들이 크니 나가는 비용도 만만치 않다. 내가 쓰는 돈을 줄이고 애들에게 쓰는 게 좋겠다"며 서울의 작은 집으로 거처를 옮겼다. 미국 유학을 희망하는 아들 지후 군의 교육비를 마련하기 위한 결정이다.

이날 방송에서는 이삿짐을 정리하는 동안 이태원을 찾은 김정태 가족의 모습도 그려졌다.

지후 군은 외국인 종업원과 농담을 주고받으며 능숙하게 영어로 주문을 이어갔다. 이는 앞서 정신건강의학과 전문의로부터 '아스퍼거 증후군' 진단을 받을 당시, 한국어 사용에 어색해하며 긴장하던 것과는 대조적인 모습이었다.

영어를 사용할 때 훨씬 편안해하는 아들의 모습을 본 김정태 아내는 "놀랐다. 지후가 영어가 정말 편하구나 싶었다"고 말했다. 또 지후 군은 식당에서 외신(CNN) 뉴스를 보며 국제 정세와 경제 상황을 부모에게 설명하기도 했다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 전현무는 "부모님이 오히려 딸하고 아들 같다"며 지후 군의 성숙한 면모를 칭찬했다.

<뉴시스>

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