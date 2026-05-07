기안84 이어 송민호 그림도 중고 매물 등장…판매자 동일

웹툰 작가 겸 방송인 기안84의 작품에 이어 그룹 위너의 멤버 송민호의 그림이 중고 거래 플랫폼에 매물로 등장해 눈길을 끈다.

송민호의 작품 ‘내가 그린 기린 그림1’. 스타트아트코리아

7일 온라인 중고 거래 플랫폼에는 송민호의 작품 ‘내가 그린 기린 그림1’이 475만1111원에 올라왔다. 판매자는 “판화로 액자 아크릴이 돼 있다”며 작품 크기와 액자 규격 등을 함께 설명했지만 판매 이유는 밝히지 않았다.

해당 작품은 송민호가 2022년 개최한 첫 개인전 ‘Thanking You’에서 공개한 연작 시리즈 중 하나다. 기린의 몸통 일부가 표현된 작품에 대해 당시 송민호는 “내 야망과 욕심, 이루고자 하는 것들의 높이를 가늠할 수 없다는 의미”라고 설명한 바 있다. 또한 “많은 사랑을 받고 그 사랑을 돌려드리기 위해 노력하는 직업이라 하트 상징을 많이 사용했다”고 밝혔다.

이번 매물은 앞서 기안84의 원화 작품 ‘별이 빛나는 청담’을 1억5000만원에 올렸던 판매자가 동일하게 등록한 것으로 알려졌다. 해당 작품은 빈센트 반 고흐의 별이 빛나는 밤을 패러디한 그림으로 이후 가격이 1억9000만원까지 조정됐다. 현재 게시글은 삭제된 상태다.

송민호. YG엔터테인먼트

기안84와 송민호는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’를 통해 함께 그림 작업을 하는 모습을 공개하며 화제를 모은 바 있다. 두 사람은 영국 사치 갤러리 전시에 초청되기도 했다.

한편 송민호는 현재 사회복무요원 복무 당시 근무 태만 혐의로 재판을 받고 있다. 검찰은 지난달 서울서부지법 첫 공판에서 송민호에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 그는 공소 사실을 인정하며 “재복무 기회가 주어진다면 끝까지 성실하게 마치고 싶다”고 밝혔다.

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