HMM "예인선 사고현장 도착…오전 중 예인 준비작업 시작"

호르무즈 해협 정박 중 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선에 대한 예인 준비 작업이 7일(이하 한국시간) 오전 시작된다.



HMM과 현지 상황을 종합하면 현지 예인선은 전날 오후 8시 30분께 두바이에서 출발해 이날 오전 3시 30분께 사고 선박 인근에 도착했다.

호르무즈 해협 정박 중 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선을 인근 두바이항으로 옮길 예인선이 확보됐다. 6일 HMM에 따르면 한국시간을 기준으로 이날 오후부터 사고 선박인 HMM 나무호에 대한 예인 작업이 시작될 예정이다. 사진은 HMM이 공개한 벌크선 HMM 나무호 자료사진. HMM 제공

현지는 아직 새벽인 만큼 해가 뜨는 대로 작업이 본격화할 예정이다. 한국시간으로는 오전 11시부터 예인 준비 작업이 시작될 것으로 예상된다.



화재 선박인 HMM 나무호를 예인선에 연결하는 등 사전 작업을 수행하는 것으로, 이 과정에만 몇 시간이 소요될 것으로 예상된다.



이에 따라 사고 선박은 이날 밤이나 8일 새벽에 두바이항에 도착할 전망이라고 HMM은 전했다. 사고 발생 지점인 아랍에미리트(UAE) 움알쿠와인 인근 해역에서 두바이항까지는 약 70㎞ 거리다.



HMM 나무호가 두바이항에 들어오면 본격적인 사고 원인 조사가 시작된다. 두바이 현지의 한국선급 지부 인력, 중앙해양안전심판원 소속 조사관, 소방청 감식 전문가 등이 조사에 참여할 예정이다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 사고 원인으로 이란의 공격을 지목한 가운데 한국 정부는 신중한 기조를 유지하고 있다.



위성락 청와대 국가안보실장은 전날 "화재 초기 피격 가능성이 거론된 적이 있고, 저희도 그런 가능성을 염두에 두고 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 할 생각도 있었는데, 잠시 후 정보를 추가 검토해보니 피격이 그렇게 확실치는 않은 것 같다"며 "침수라든가, 배가 기울어졌다든가 하는 건 없었다"고 설명했다.



지난 4일 오후 8시 40분께 나무호에서 폭발과 화재가 발생했을 때 한국 국적 선원 6명을 포함한 24명의 선원이 타고 있었으나 인명 피해는 발생하지 않았다.

<연합>

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