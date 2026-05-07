김혜성, 3루타 포함 7번째 멀티히트…MLB 다저스 12-2 완승

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 김혜성이 시즌 1호 3루타를 포함해 7번째 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)로 승리에 앞장섰다.

김혜성은 7일(한국 시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 MLB 휴스턴 애스트로스와의 원정 경기에서 8번 타자 유격수로 출전해 5타수 2안타를 치고 한 번 홈을 밟았다.

이로써 김혜성의 시즌 타율은 0.314로 상승했다.

2회 우익수 뜬공, 4회 삼진으로 물러난 김혜성은 9-1로 앞선 5회 1사 1루에서 중전 안타를 쳤다.

10-1로 앞선 7회에는 시즌 1호 3루타를 터트렸고, 이어진 알렉스 프릴랜드의 적시타로 득점했다.

9회에는 유격수 뜬공으로 아웃됐다.

이날 다저스는 최근 5경기에서 안타가 없던 오타니 쇼헤이가 4타수 2안타로 맹활약했다.

또 안디 파헤스가 홈런 3방으로 6타점을 올렸다.

12-2 완승을 거둔 다저스는 23승 14패를 기록, 내셔널리그 서부지구 선두를 지켰다.

<뉴시스>

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