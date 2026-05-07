밤 11시 냉장고 앞 ‘한 입의 배신’…수명 14년 차이 만든 습관

밤 11시, 불 꺼진 주방. 냉장고 문을 여는 순간 새어나온 불빛이 얼굴을 먼저 비춘다. 이미 저녁은 먹었지만 손은 자연스럽게 안쪽으로 향한다. 남은 케이크 한 조각, 달달한 음료 한 캔, 어제 먹다 남은 배달 음식까지 하나둘 눈에 들어온다.

늦은 밤 야식은 혈당 조절과 체중 관리에 부담을 줄 수 있어 식사 환경을 먼저 바꾸는 전략이 필요하다. 게티이미지

별것 아닌 한 입처럼 보인다. 하지만 이런 선택이 매일 반복되면 몸은 조금씩 다른 방향으로 간다. 체중만의 문제가 아니다. 혈당, 수면 리듬, 혈압, 염증 반응까지 생활 전체의 균형이 흔들린다.

7일 질병관리청이 국가데이터처 사망원인통계 등을 바탕으로 펴낸 ‘2025 만성질환 현황과 이슈’에 따르면 2024년 국내 비감염성질환 사망자는 28만2716명으로 전체 사망의 78.8%를 차지했다.

암, 심장질환, 뇌혈관질환, 당뇨병, 고혈압성질환처럼 오래 쌓인 생활습관과 맞물리는 질환들이 여전히 사망 구조의 중심에 있다는 뜻이다.

세계보건기구(WHO)도 비감염성질환을 전 세계 사망의 핵심 원인으로 본다. 2021년 기준 비감염성질환으로 최소 4300만명이 숨졌고, 이는 팬데믹 관련 사망을 제외한 전 세계 사망의 75%에 해당한다.

장수는 더 이상 유전자나 운만의 문제가 아니다.

매일 얼마나 움직이는지, 무엇을 먹는지, 체중을 어떻게 관리하는지, 담배와 술을 어떻게 다루는지가 실제 건강 격차를 만든다. 여기에 잠드는 시간과 늦은 밤 식사 습관까지 더해지면 몸의 방향은 더 또렷하게 갈린다.

하버드 T.H. Chan 보건대학원 연구진이 약 12만명을 장기간 추적한 연구도 같은 흐름을 보여준다.

건강한 식단, 규칙적 운동, 정상 체중, 금연, 적정 음주 등 5가지 건강습관을 지킨 사람은 그렇지 않은 사람보다 50세 이후 기대여명이 여성은 평균 14년, 남성은 12년 더 긴 것으로 추정됐다.

차이는 어느 날 갑자기 생기지 않는다. 냉장고 앞에서의 한 입, 엘리베이터 앞에서의 한 걸음, 늦은 밤 휴대전화를 내려놓는 시간이 쌓여 몸의 미래를 바꾼다.

◆운동, 주당 75분 걷기도 몸은 기억한다

운동은 거창할 필요가 없다. 미국 아트리아 헬스+리서치 인스티튜트의 최고과학·의료책임자인 신경과 전문의 데이비드 도딕 박사는 최근 라이프스타일 인터뷰에서 아침마다 러닝머신 위에서 25~30분간 몸을 움직이고, 이후 스트레칭과 근력운동을 더한다고 밝혔다.

달리기가 어렵다면 걷기, 수영, 필라테스, 요가도 방법이 될 수 있다. 중요한 건 강도가 아니라 반복이다.

국제학술지 플로스 메디슨에 실린 대규모 분석에서는 빠르게 걷기 기준 주당 최대 75분의 신체활동만 해도 운동하지 않는 사람보다 40세 이후 기대수명이 약 1.8년 더 긴 것으로 추정됐다.

주당 75분이면 하루 평균 10분 남짓이다. 점심 뒤 10분을 걷고, 가까운 거리는 한 정거장 먼저 내려 걷고, 엘리베이터 대신 계단을 한 번 더 오르는 정도다. 이 작은 움직임도 몸은 기억한다. 운동은 살을 빼기 위한 이벤트가 아니다. 혈관과 근육을 매일 다시 깨우는 생활 장치에 가깝다.

◆수면, 늦게 자는 하루가 다음날 식욕을 흔든다

잠은 단순히 쉬는 시간이 아니다. 몸이 하루 동안 흐트러진 균형을 되돌리는 시간이다. 잠이 부족하면 다음날 피로만 남는 게 아니다. 식욕 조절이 흔들리고, 단 음식이나 기름진 음식을 찾는 빈도도 늘어난다.

문제는 ‘몇 시간 잤느냐’만이 아니다. 평일에는 새벽 1시에 자고, 주말에는 낮까지 몰아 자는 식의 불규칙한 리듬은 몸의 생체시계를 흔든다. 몸은 쉬고 싶은데 뇌는 계속 깨어 있고, 피곤한 상태에서 더 자극적인 음식을 찾게 된다.

늦은 밤 냉장고 앞에 서는 습관은 수면 부족과도 맞물린다. 피곤한 몸은 쉬고 싶어 하지만, 각성된 뇌는 달고 짠 음식을 찾는다. 그날의 야식은 다음 날의 피로를 부르고, 피로는 또 야식을 부른다. 악순환은 그렇게 만들어진다.

◆식단, 무엇을 더 먹을까보다 무엇을 줄일까

건강 식단은 비싼 재료를 더하는 일만은 아니다. 도딕 박사는 생선, 채소, 베리류, 견과류, 통곡물 등을 자주 먹는다고 밝혔다. 지중해식 식단과 고혈압 예방식인 DASH 식단의 장점을 결합한 MIND 식단에 가까운 방식이다.

하지만 독자 입장에서 더 중요한 질문은 따로 있다. 오늘 무엇을 더 챙겨 먹을까보다, 무엇을 덜어낼 것인가다.

가공육, 달달한 음료, 과자, 튀긴 간식, 늦은 밤 배달 음식은 한 번 먹었다고 곧바로 병을 만들지는 않는다. 문제는 빈도다. 자주 반복되면 혈당과 체중, 혈관 건강에 부담이 쌓인다.

식단 관리는 완벽한 식단표를 짜는 일이 아니다. 냉장고 안에서 야식 후보를 줄이고, 식탁 위에는 견과류나 과일처럼 부담이 덜한 선택지를 먼저 보이게 두는 일부터 시작된다. 의지를 믿기보다 동선을 바꾸는 편이 오래 간다.

◆식사시간, 밤 8시는 절대선이 아닌 경계선이다

하루 중 가장 약한 시간은 대개 밤이다. 퇴근 뒤 긴장이 풀리고, 씻고 나면 허기가 올라온다. 배달 앱을 열면 음식 사진이 줄줄이 뜬다. 낮에는 참았던 단맛과 기름진 맛이 밤에는 더 크게 다가온다.

도딕 박사는 늦은 밤 식사를 줄이기 위해 밤 8시 이후에는 먹지 않는 원칙을 둔다고 밝혔다. 물론 8시라는 숫자가 모든 사람에게 절대 기준이라는 뜻은 아니다. 핵심은 취침 직전까지 배부르게 먹는 습관을 끊는 것이다.

운동·식단·체중 관리 등 생활습관은 기대수명과 만성질환 위험을 가르는 핵심 요인으로 꼽힌다. 게티이미지

실제로 늦은 저녁식사는 혈당과 지방 대사에 부담을 줄 수 있다는 연구들이 있다. 존스홉킨스 연구진이 건강한 성인을 대상으로 오후 6시 저녁식사와 오후 10시 저녁식사를 비교한 실험에서는 늦은 식사 뒤 혈당 상승이 더 크고, 밤사이 지방 분해가 줄어드는 경향이 나타났다.

물론 모든 사람에게 같은 결과가 나온다는 뜻은 아니다. 취침 시간, 체중, 당뇨병 여부, 식사량과 음식 종류에 따라 영향은 달라질 수 있다.

현실적인 기준은 단순하다. 잠들기 직전 배부르게 먹는 습관을 줄이고, 늦게 먹더라도 양과 종류를 가볍게 바꾸는 것이다. 라면 한 봉지와 탄산음료 대신 삶은 달걀, 두부, 무가당 요거트처럼 부담이 덜한 선택지를 준비해두는 것도 방법이다.

가장 좋은 전략은 참는 것이 아니라 보이지 않게 하는 것이다. 냉장고에 야식 후보가 없으면, 밤의 의지도 덜 시험받는다.

기적의 불로초는 없다. 하버드 연구가 보여준 14년의 차이도 야식 한 번, 운동 한 번으로 생긴 결과가 아니다. 식단, 운동, 체중, 금연, 절주 같은 기본 습관이 오랜 시간 누적되며 만든 격차다.

오늘 10분 더 걷는 일, 잠드는 시간을 조금 앞당기는 일, 냉장고 속 가공식품을 줄이는 일, 밤 11시의 한 입을 넘기지 않는 일이 몸의 방향을 바꾼다.

전문가들의 조언도 결국 같은 곳으로 향한다. 오래 사는 습관은 특별한 비법이 아닌 매일 실패하기 어렵게 만든 기본에서 시작된다.

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