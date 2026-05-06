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종로 한옥철거자재 보관 창고, 아이들 실내놀이터로 바뀐다

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김세희 기자 saehee0127@segye.com

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서울 종로구가 운영이 종료된 한옥철거자재 재활용은행 가설건축물을 리모델링해 ‘공공형 실내놀이터’로 바꾼다. 부암동·평창동 일대 아동들이 사계절 이용할 수 있는 공공형 놀이 공간을 확충한다는 취지다.

 

서울 종로구 신영동 공공 실내놀이터 내부 조감도. 종로구 제공
서울 종로구 신영동 공공 실내놀이터 내부 조감도. 종로구 제공

종로구는 신영동 120번지에 있는 지상 2층의 가설건축물을 철거한 뒤 연면적 187㎡, 지상 1층 규모의 실내놀이터를 조성할 계획이라고 6일 밝혔다. 구는 이달 중 실시 설계에 착수해 오는 7월 준공한다는 계획이다. 목표 개장 시점은 10월이다. 

 

구에 따르면 대상지 반경 500m 안에는 어린이집 3곳이 운영되고 있지만, 공공형 실내놀이터는 없다. 부암동·평창동에 거주하는 아동 1211명이 가까운 곳에서 이용할 수 있는 공공 놀이 공간이 부족하다는 설명이다. 구 관계자는 “기존에 한옥 자재를 보관·순환하던 공간을 그대로 살려 최소 예산으로 주민 숙원을 해결하려는 것”이라고 밝혔다.

 

실내놀이터에는 등반·공놀이·줄타기를 즐길 수 있는 복합놀이공간이 들어선다. 노후 창호는 교체하고 실내등·폐쇄회로(CC)TV도 정비한다. 보호자 대기실과 어린이용 화장실도 별도로 조성할 계획이다.

 

정문헌 구청장은 “수명을 다한 공공시설이 아이들이 사계절 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간으로 거듭날 예정”이라며 “주민이 체감하는 적극 행정으로 아동친화도시 종로의 면모를 촘촘하게 다지겠다”고 말했다.


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