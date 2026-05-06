국민연금공단, 전북경제통상진흥원과 지역경제 활성화 ‘맞손’

국민연금공단과 전북경제통상진흥원이 지역 중소기업과 소상공인 지원을 위해 협력에 나섰다.

국민연금공단은 6일 공단 본부에서 전북경제통상진흥원과 ‘지역 중소기업·소상공인 지원 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

김성주(왼쪽) 국민연금공단 이사장과 윤여봉 전북경제통상진흥원원장이 6일 ‘지역중소기업·소상공인 지원 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결한 뒤 협약서를 들어보이고 있다. 국민연금공단 제공

이번 협약은 전북 지역 중소기업과 소상공인의 판로 확대와 성장 지원을 통해 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 △지역 농·수·축산물 소비 촉진을 위한 ‘전북생생장터’ 활성화 △지역 중소기업 성장 지원 프로그램 운영 △온라인 플랫폼 입점 지원 및 직거래 장터 운영 등을 공동 추진하기로 뜻을 모았다.

특히, 국민연금공단은 임직원의 ‘전북생생장터’ 이용을 장려해 지역 농·수·축산물 소비를 확대하고, 매월 공단이 운영하는 ‘연금이네 장터’에 전북경제통상진흥원 추천 업체 전용 판매대를 마련해 실질적인 매출 증대를 지원할 방침이다.

전북경제통상진흥원도 공공 시장 진출을 희망하는 지역 기업을 대상으로 공공기관 구매 상담 매칭과 중소·창업 기업 성장 지원 사업을 공단과 함께 추진한다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “이번 협약이 생산자와 소비자를 잇는 가교가 돼 도내 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 지역사회와 상생 발전을 위한 다양한 협력 모델을 지속적으로 발굴해 나갈 계획”이라고 말했다.

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