“주거안정 내가 적임”… 정원오·오세훈 ‘부동산 난타전’ [6·3 지방선거]

6·3 지방선거 서울시장 선거전이 ‘주거 안정’ 이슈를 중심으로 달아오르고 있다. 더불어민주당 정원오 후보 측은 집값·월세 부담을 호소한 시민 의견 분석 결과를 공개하며 국민의힘 오세훈 후보의 지난 5년 시정을 겨냥했다. 오 후보는 이재명정부 부동산 정책을 ‘부동산 지옥’으로 규정하고, 공공주택 공급과 주거이동 안전망 확충 공약을 내세우며 맞불을 놨다.



6일 정 후보 캠프가 시민 참여 플랫폼 ‘서울의 목소리’를 통해 지난달 1일부터 3주간 서울 25개 자치구 시민 2089명을 상대로 수집한 메시지를 분석한 결과 시민들이 꼽은 가장 큰 불편은 집값·월세(35.5%)로 나타났다. 이어 출퇴근·교통(18.5%), 물가·생활비(18.3%) 순이었다. 시민들이 차기 서울시장에 바라는 핵심 과제 1순위는 주거 안정으로 23.8%로 나타났다. 행정 신뢰 회복(18.8%)이 2위였다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에서 대화를 나누고 있다. 뉴스1

정 후보 캠프 측 김형남 대변인은 논평에서 “지난 5년간 ‘참혹한 부동산 지옥’의 시장은 누구였나”라며 “국민의힘이 집권 여당이었던 3년을 포함해 임기 5년간 해내지 못했던 주택 공급”이라고 비판했다. 그러면서 “오 후보가 말한 ‘모두가 고통받는 부동산 지옥의 악순환’을 끊어내는 가장 확실한 방법은 무능하고 무책임한 오세훈 시정을 끝내는 것”이라고 공세를 펼쳤다. 정 후보는 기존 15년 이상의 정비사업 기간을 10년 이내로 대폭 단축하고 공공주택의 대규모 공급과 재개발·재건축 사업성 개선 등을 핵심으로 하는 부동산 공약을 내놓고 있다.



한편 정 후보는 이날 같은 당 우상호 강원도지사 후보와 정책협약식을 가졌다. 수도권을 제외하고 서울에서 접근성이 좋은 강원에 여가시설과 원격 근무 시설을 확충하고, 농수산물 직거래 인프라를 만든다는 계획이다.



오 후보는 이날 서울 종로구 캠프 사무실에서 ‘부동산 지옥 시민대책회의’ 출정 기자회견을 열었다. 오 후보는 서울 공동주택 공시가격 상승, 장기보유특별공제(장특공제) 폐지 등을 거론하며 “이재명 대통령에게 집은 마음대로 흔들 수 있는 통치의 수단일 뿐”이라고 비판했다.



오 후보는 이날 무주택 시민의 주거 안정을 위한 ‘주거이동 안전망 확충 종합계획’ 공약도 발표했다. 정부·여당에 불리한 이슈로 작용할 수밖에 없는 부동산 정책을 전면에 내세워 표심을 끌어오겠다는 전략으로 읽힌다. 2031년까지 공공주택 약 13만호를 공급하고 중앙정부에 묶인 주택도시기금을 활용해 주거 대책 재원을 마련하겠다는 게 골자다. 오 후보는 이창무 한양대 도시공학과 교수를 ‘서울부동산정상화특위’ 위원장에 임명하는 등 선거대책위원회 추가 인선도 단행했다.



여론조사에서는 오 후보의 지지도가 정 후보를 따라잡는 모양새다. 입소스가 지난 1∼3일 SBS 의뢰로 실시한 조사에서 정 후보는 지지율 41%, 오 후보는 34%였다. 앞서 지난달 28일∼29일 MBC의 의뢰로 코리아리서치가 실시한 조사에서 정 후보는 48%, 오 후보는 32%였다. 두 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준 ±3.5%포인트다. 두 조사의 더 자세한 조사내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고.

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