[이코노 브리핑] 카뱅, 1분기 순이익 1873억 역대 최대 외

카뱅, 1분기 순이익 1873억 역대 최대

인터넷전문은행 카카오뱅크는 1분기 순이익이 1873억원으로, 분기 기준 역대 최대를 기록했다고 6일 밝혔다. 1분기 순이익은 전년 동기(1374억원)보다 36.3% 늘었다. 영업수익은 8193억원으로 지난해 동기보다 4.4% 증가했다. 비이자수익이 3029억원으로 영업수익의 37%에 달했다.

하나銀, 달리기 기록과 연계 ‘적금’ 출시

하나은행이 달리기 기록에 따라 금리 혜택을 제공하는 ‘달려라 하나 적금’을 출시했다. 우대금리를 포함해 최고 연 6.0%의 금리(세전)를 적용한다. 가입 금액은 매월 1만원 이상 30만원 이하, 계약 기간은 1년이다. 이 적금은 고객의 달리기 기록에 따라 연 1.5~2.5%의 우대금리를 제공한다. 누적된 달리기 거리를 측정해, 기록 거리가 500㎞ 이상이면 우대금리 연 2.5%가 적용된다.

국민카드, 간편결제 특화 카드 선보여

KB국민카드가 온·오프라인 간편결제 시 할인 혜택을 제공하는 ‘KB 니드 페이(NEED Pay) 카드’를 출시했다고 6일 밝혔다. KB Pay, 네이버페이, 카카오페이, 토스페이를 통해 해당 카드로 간편결제하면 월 최대 3만원을 할인받을 수 있다. KB Pay 선택 시 15%, 그 외는 10% 할인 혜택을 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지