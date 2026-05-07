[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 7일 (목요일) 67년생, 매매계약에 결실을 맺을 운이다

96년생: 자신의 활동과 인맥이 넓어진다. 84년생: 여성은 건강상의 문제에 조심하자. 72년생: 현재 위치를 굳건히 지켜 나가자. 60년생: 물건구입에 신경을 쓰자 손재다. 48년생: 부동산 매매 시기가 보인다. 36년생: 본인과 가족관계로 바쁘겠다.

97년생: 보잘것없는 사람이라고 생각된다. 85년생: 자연스러운 변화는 자신에게 득이다. 73년생: 일이 잘 풀리고 좋은 결과가 온다. 61년생: 흉이 변하여 자신에게 득이 된다. 49년생: 서남방위에 실물수를 조심하자. 37년생: 건강이 좀 호전된다.

98년생: 강한 반발에 부딪히니 쉽지않다. 86년생: 정확하게 파악한 후에 말문을 열자. 74년생: 감정대립은 부드럽게 처신하자. 62년생: 자신의 감각에만 의존하지 말자. 50년생: 이동 변화가 나타난다. 38년생: 친척 자식들에 걱정되는 일이 생긴다.

99년생: 부탁하던지 요구하면 좋은 결과 있다. 87년생: 자유롭게 이동하기 좋은 운세다. 75년생: 자신의 노력과 힘으로 해결하자. 63년생: 물질적 보다는 정신적이 중요하다. 51년생: 일에 별다른 문제는 없다. 39년생: 가족들의 일이 많다 길사관계로.

00년생: 오늘은 노력이 미진하다. 88년생: 부지런한 사람은 한가지라도 더 얻는다. 76년생: 직장이동을 계획한다 확실이 하자. 64년생: 서류를 줄이고 범위을 적게하자. 52년생: 건강에 조심하는 운이다. 40년생: 가족중에 길사가 있다. 28년생: 남은 여생 더욱더 적극적으로 추진하라.

01년생: 서남으로 진출하여 재물을 얻어 신바람 난다. 89년생: 첫인상이 좋은 이성에 접해보자. 77년생: 이런저런 루머에 신경 쓰지말자. 65년생: 금전해결은 서북방위에 있다. 53년생: 구두상의 약속은 효과가 없다. 41년생: 만사 잊고 오직 건강만 생각하자. 29년생: 소극적으로 행동하면 아무 것도 없다.

02년생: 나의 일도 많은데 남의 일에 깊이 관여하지 마라. 90년생: 관재와 신용에 문제가 발생하니 주의하자. 78년생: 현재일보다 미래일을 생각해 보라. 66년생: 손재수가 있으니 손익계산을 하라.54년생: 부동산이나 증권으로 손재가 온다. 42년생: 여행을 조심하자 낙상수를 주의하자. 30년생: 말하기 전에 한번 더 생각하자.

03년생: 분주하게 준비해도 결과는 지연된다. 91년생: 의욕만 앞세우다가는 밥그릇 엎지른다. 79년생: 진로에 변화가 있다 심중히 하자. 67년생: 매매계약에 결실을 맺을 운이다. 55년생: 사람을 보는 시야를 넓히자. 43년생: 예상 밖의 일이 발생한다. 31년생: 먼저 가서 사과하는 것이 좋겠다.

04년생: 성격이 급하니 충동구매는 삼가라. 92년생: 오해가 발생할 수 있지만 마음놓아라. 80년생: 강한 모습은 때로는 손실을 본다. 68년생: 자신의 페이스를 유지하자. 56년생: 금전면에는 긴박하고 고심이 생긴다. 44년생: 기름기의 음식을 피하자. 32년생: 새로운 일 좋은 방향으로 순항할 운.

05년생: 일에 성과가 좋으니 이름을 떨치는 운세다. 93년생: 사고방식이 다르다고 맞추려들면 시끄럽다. 81년생: 사랑이라는것은 방정식이 아니다. 69년생: 직업의이동은 금물이다. 57년생: 신용이 사업에 자산이다. 45년생: 물품을 잘못구입하여 손실이 온다. 33년생: 상호간에 도움이 되는 일이다.

06년생: 특히한 방법은 피하고 평범함이 최선이다. 94년생: 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르다. 82년생: 가능하면 다른것은 생각말고 일만하자. 70년생: 큰소리치면 잠시 후에 낭패볼 수 있다. 58년생: 물건구입과 실물수로 손재한다. 46년생: 어지간한 일에는 관여하지 말자. 34년생: 윗사람의 실수가 없도록 하자.

95년생: 현실감각을 잃어버리는 것은 착오가 많다. 83년생: 오후에 즐거운 이성이 나타난다. 71년생: 문제를 풀기 위한 방법은 돈이다. 59년생: 동남방에서 좋은 소식이 오나. 47년생: 매매하기에는 아직 이르다. 35년생: 많은 의견을 수렴하면서 하자.

백운철학원

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