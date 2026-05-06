AI 전시회 '제9회 국제인공지능산업대전(AI EXPO KOREA 2026)' 성황 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

6일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개막한 아시아 최대 규모의 인공지능(AI) 전시회 '제9회 국제인공지능산업대전(AI EXPO KOREA 2026)'을 찾은 관람객들이 AI 로봇개 시연을 보고 있다.

6일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 국제인공지능대전(AI EXPO KOREA)을 찾은 참관객들이 페르소나AI 부스에서 펼쳐진 인공지능 로봇 시연을 지켜보고 있다.

6일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 국제인공지능대전(AI EXPO KOREA)을 찾은 참관객들이 페르소나AI 부스에서 펼쳐진 인공지능 로봇과 로봇개 시연을 지켜보고 있다.

6일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 국제인공지능대전(AI EXPO KOREA)을 찾은 참관객들이 AI 시스템 시연을 지켜보고 있다.

6일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 국제인공지능대전(AI EXPO KOREA)을 찾은 참관객들이 입장을 기다리고 있다.

6일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개막한 아시아 최대 규모의 인공지능(AI) 전시회 '제9회 국제인공지능산업대전(AI EXPO KOREA 2026)'을 찾은 관람객들이 AI 로봇과 로봇개 시연을 보고 있다.

올해로 9회째를 맞는 '국제인공지능대전(AI EXPO KOREA 2026)'은 매년 인공지능의 현재를 진단하고 미래 방향성을 제시하는 대표적인 플랫폼으로 자리 잡아왔으며, 최신 AI 기술과 실제 비즈니스 적용 사례를 직접 확인하고 관련 정보와 인사이트 공유의 장으로 역활해왔다. 오는 8일까지 진행되는 이번 전시는 약 350개 기업이 600여 개 부스 규모로 참가한다.

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