비엣젯항공, 여름 휴가철 최대 100% 할인 가능

비엣젯항공은 여름 시즌을 맞아 총 1100만 장의 항공권 초특가 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

최대 100% 할인이 적용되며 8일 오전 1시 59분(한국시간)까지 비엣젯항공 공식 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 예매할 수 있다.

이번 프로모션을 통해 비엣젯항공은 8월 31일까지 여행 가능한 디럭스(Deluxe) 항공권 1000만 장을 대상으로 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 공항세 및 유류할증료를 제외한 운임 기준이며, 예약 시 프로모션 코드 ‘SALE55DLX’를 입력하면 혜택이 적용된다. 디럭스 항공권 이용 고객에게는 최대 20kg 위탁수하물과 무료 좌석 선택, 일정 변경 혜택이 제공된다. 단 여행 가능 기간과 적용 조건은 노선별로 다르며 일부 성수기 기간은 제외된다.

이와 함께 9월 5일부터 2027년 3월 31일까지 여행 가능한 에코 클래스(Eco-class) 항공권 100만 장을 대상으로 최대 100% 할인 혜택을 마련했다. 할인은 공항세 및 유류할증료를 제외한 항공 운임에 적용되며, 예약 시 프로모션 코드 ‘SALE55’를 입력하면 혜택이 적용된다.

또 에코 클래스 항공권 이용객에게 20kg 무료 위탁수하물이 제공된다. 여행 가능 기간과 적용 조건은 노선별로 상이하며 일부 성수기 기간은 제외된다.

한편 19일까지 항공권 예약을 완료한 고객에게는 ‘비엣젯과 함께하는 행운의 골드(Fly Vietjet Strike Gold)’ 경품 이벤트 응모 코드가 제공된다. 이번 경품 이벤트를 통해 순금 1돈을 비롯해 은 경품과 최대 약 84만 원 상당의 e-바우처 등 다양한 경품이 제공될 예정이다.

비엣젯항공 관계자는 “이번 한정 프로모션은 여름 성수기 여행을 준비하는 여행객들의 높은 관심을 받을 것으로 기대된다”며 “경쟁력 있는 운임과 다양한 노선 선택지, 편리한 환승 네트워크를 통해 보다 효율적이고 합리적인 여행이 가능할 것으로 전망된다”고 말했다.

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