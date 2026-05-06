[단독] ‘아내 살해’ 보험금으로 내연녀 만난 50대…징역 40년 확정 [사건 속으로]

보험금을 노리고 아내를 살해한 뒤 교통사고로 위장한 이른바 ‘화성 비눌치고개 살인 사건’의 피의자인 50대 남편에게 징역 40년이 확정됐다. 초동수사 당시 단순 교통사고로 종결됐지만 유족 민원과 검찰 보완수사를 거쳐 계획범죄 정황이 드러났다.

2020년 6월 경기 화성시 비눌치고개 인근에서 보험금을 노리고 자신의 아내(왼쪽)를 살해한 50대 남성에게 징역 40년이 확정됐다. 오른쪽은 사건 현장에서 전소한 차량. SBS ‘그것이 알고 싶다’ 방송화면 캡처

6일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 살인, 보험사기방지특별법 위반, 공인중개사법 위반 등 혐의로 기소된 50대 김모씨의 상고심에서 상고를 기각하고 징역 40년을 선고한 원심판결을 지난달 30일 확정했다.

◆ “고라니 튀어나왔다”더니…교통사고로 살인 위장

김씨는 2020년 6월2일 오후 경기 화성시 비눌치고개 산길 도로에서 50대 아내 B씨를 살해한 뒤 심정지 상태인 아내를 차량에 태워 고의로 비탈길 사고를 낸 혐의로 재판에 넘겨졌다. 사고 직후 그는 “고라니가 튀어나와 사고가 났다”고 주장하며 단순 교통사고로 위장해 사망보험금 등 약 5억3000만원을 편취하고, 추가로 3억원을 더 타내려다 미수에 그친 것으로 조사됐다.

당초 경찰은 초동 수사에서 단순 사고로 결론지었으나, 유족 측 문제 제기와 검찰 보완수사 요청으로 재수사에 착수했다.

사건 당시에도 여러 가지 의문이 제기된 바 있다. 보통 운전자는 위험 상황에서 본능적으로 핸들을 돌려 동승자가 많이 다치는데 조수석에 탑승한 김씨는 별다른 외상없이 사건 4시간 만에 걸어서 퇴원했기 때문이다. 차량 전소로 블랙박스 영상 확보가 어려웠던 점도 한몫했다. 이후 김씨가 실제 차량 운전자였던 정황과 보험 가입 경위 등이 드러나면서 사건 발생 약 3년 만에 구속기소됐다.

◆ 사전 답사·보험 연장…‘계획범죄’ 정황

수사 결과 김씨는 범행 전 폐쇄회로(CC)TV가 없는 현장을 20여 차례 사전 답사했고, 아내 몰래 여행보험에 가입한 뒤 범행 하루 전 보험 기간을 연장한 것으로 조사됐다. 검찰은 유가족 등 참고인 조사를 통해 김씨에게 10년 넘게 만난 내연녀가 있었다는 사실도 파악했다. 특히 “남편이 나를 죽이고 보험금을 받으려는 게 아닌지 의심된다”는 피해자의 생전 통화 녹취록도 증거가 됐다.

부검 결과 피해자의 직접적 사인인 ‘저산소성 뇌손상’은 교통사고 이전 발생한 것으로, 시신에서는 저항흔도 발견됐다. 법의학 전문가들은 “교통사고가 뇌손상을 초래했다고 볼 만한 외상이 없다”는 감정 결과를 내놨다. 재판부는 이를 토대로 김씨가 사고 전 아내를 심정지에 이르게 한 뒤 사고로 위장해 차량을 추락시킨 것으로 판단했다.

김씨는 임차인 36명으로부터 약 14억원 상당의 전세보증금을 편취한 혐의도 받았다. 보증금 반환 독촉에 시달리던 김씨는 경제적 궁핍을 해결하기 위해 보험금을 노리고 아내를 살해할 계획을 세운 것으로 파악됐다.

◆ 아내 장례 후 내연녀와 호의호식…法 “죄책감 없어”

김씨는 1·2심에서 각각 징역 40년을 선고받았다. 앞서 1심과 2심 재판부는 “치밀하게 계획해 아내를 살해하고도 죄책감 없이 내연녀와 외제차를 타고 다니는 등 죄질이 매우 불량하다”며 살인 등 혐의에 징역 35년, 전세사기 등 혐의에 징역 5년을 각각 선고해 합계 징역 40년을 선고했다.

지난 1월 항소심 재판부는 “피고인의 범행은 무리한 사업 수행으로 전세보증금 반환 등 독촉에 시달리고 경제적으로 곤궁해지자 치밀하게 계획해 아내를 살해하고 교통사고로 위장해 보험금을 받거나 미수에 그친 것으로서 범행 수법과 경위 등을 고려하면 죄책이 매우 중하다”며 “아내의 장례를 치른 뒤 딸을 제대로 돌보지 않았고 보험금을 채무 변제로 사용한 뒤 외제차를 사서 내연녀와 함께 다니는 등 아내 사망 이후 죄책감 없이 지낸 것으로 보인다”고 판시했다.

대법원 역시 이 같은 원심 판단에 법리적 오해가 없다고 보고 상고를 기각했다.

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