모바(MOVA), G마켓 ‘빅스마일데이’ 참가…로봇청소기 S70 울트라 롤러 및 G라이브 공개

글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)는 공식 유통사 (주)에스라이즈를 통해 5월 6일부터 시작되는 G마켓 쇼핑 행사 ‘빅스마일데이’에 참여한다.

이번 행사에서 모바는 플래그십 모델인 ‘S70 울트라 롤러(S70 Ultra Roller)’와 신제품 ‘P70 프로 울트라(P70 Pro Ultra)’를 주력으로 선보이며, 프리미엄 로봇청소기 시장을 대상으로 한 제품을 소개한다.

행사의 주력 모델인 S70 울트라 롤러는 32,000Pa의 흡입력과 머리카락 엉킴을 방지하는 클린촙(CleanChop™) 3.0 브러시, 실시간 오수 회수 기술인 하이드로포스(HydroForce™)를 탑재했다. 또한, S70 울트라 롤러 직배수 모델은 기존의 주요 성능에 급·배수 자동화 시스템을 추가하여 정수 공급과 오수 배출의 과정을 줄였으며, 반려동물을 감지하는 AI 펫메이트(PetMate™) 기능을 탑재했다.

함께 선보이는 P70 프로 울트라는 30,000Pa의 흡입력과 물걸레를 최대 4cm까지 연장하는 맥시리치(MaxiReach™) 기술을 통해 구석진 곳까지 청소할 수 있다. 이 외에도 물걸레 청소기, 전동 칫솔, 헤어 드라이어 등 다양한 제품들이 행사 가격으로 판매될 예정이다.

모바는 이번 빅스마일데이 기간 중 5월 8일 오전 11시에 G마켓 라이브 쇼핑(G라이브)에 참여할 예정이다. 라이브 방송에서는 S70 울트라 롤러 로봇청소기의 기능을 실시간으로 시연하고, 방송 시간 동안만 제공되는 구매 혜택과 이벤트를 안내할 계획이다.

모바 관계자는 “이번 G마켓 빅스마일데이에서 S70 울트라 롤러와 P70 프로 울트라 등 모바의 최신 기술이 적용된 모델들을 행사 조건으로 확인할 수 있다”라며, “스마트 청소 솔루션을 통해 한국 소비자들의 주거 환경을 개선하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

행사에 대한 상세한 내용은 5월 6일부터 G마켓 내 모바 판매 페이지를 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지