임실서 '저지종' 송아지 3두 첫 탄생…프리미엄 유제품 생산

전북 임실군은 국립축산과학원에서 도입한 저지종(Jersey) 수정란 이식 사업을 통해 지역 내에서 처음으로 저지종 송아지 3마리가 태어났다고 6일 밝혔다.



저지종 원유는 소화가 쉬운 'A2' 단백질을 함유해 영양이 풍부하고 프리미엄 유제품 시장에서 선호도가 높다.

임실서 태어난 저지종 송아지. 임실군 제공

과거 영국 왕실에 공급됐던 품종이라는 상징성과 뛰어난 품질을 동시에 갖췄다는 평가를 받는다.



이번 분만은 2024년 공급받은 수정란을 이식해 얻은 첫 성과로, 군은 체계적인 번식 및 보급 시스템이 현장에 안착했음을 의미한다고 설명했다.



군은 2023년 국립축산과학원과 업무협약을 맺고 2027년까지 저지종 생축과 수정란을 공급받기로 했다.



현재까지 생축 11두와 수정란 60개를 확보했다.



특히 올해부터는 과학원 기술진이 농가를 방문해 신선란 이식을 지원하는 현장 밀착형 기술 협력을 본격화했다.



현재 임실에서는 저지종 젖소 46두가 사육되고 있다.



군은 이 같은 고품질 원유를 활용해 임실N치즈를 비롯한 숙성치즈와 요거트의 품질을 높일 계획이다.



이미 저지종 원유로 만든 무가당 요거트와 숙성치즈를 고향사랑기부제 답례품으로 선보여 호응을 얻고 있다.



심민 군수는 "이번 첫 분만은 뜻깊은 결실"이라며 "A2 단백질 유제품 등 차별화한 전략으로 프리미엄 시장을 선도하고, 낙농가 소득 증대와 지역경제 활성화의 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

<연합>

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