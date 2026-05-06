한은 "고유가 지속에 5월 물가 오름폭 확대 예상"

유상대 한국은행 부총재는 6일 물가상황점검회의에서 "5월 물가는 석유류가격이 높은 수준을 이어가는 가운데, 농축수산물가격의 기저효과가 더해지면서 오름폭이 더 커질 것으로 예상된다"고 밝혔다.

유상대 한국은행 부총재. 한국은행 제공

다만 "최근 식료품 가격이 안정적인 흐름을 이어가고 있으며, 정부 물가안정 대책도 유가 충격의 물가 상방 압력을 완화할 것"이라고 덧붙였다.



유 부총재는 4월 소비자물가에 관해 "농축수산물가격이 하락세를 이어갔음에도 석유류 가격 오름폭이 크게 확대되면서 전월(2.2%) 대비 상당폭 높아진 2.6%를 나타냈다"고 평가했다.



그러면서 "향후 물가 경로상에는 중동 상황 전개양상과 이에 따른 유가 흐름, 석유류 이외 품목으로의 파급 등에 대한 불확실성이 큰 상황인 만큼 경계심을 가지고 물가상황을 면밀히 점검해 나가겠다"고 밝혔다.



국가데이터처에 따르면 4월 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 1년 전보다 2.6% 올랐다. 이는 2024년 7월(2.6%) 이후 최대 폭 상승이다.



석유류 물가는 21.9% 뛰며 전체 물가를 0.84%포인트 끌어올렸고, 농축수산물은 채소류 가격이 크게 내리면서 0.5% 하락했다

<연합>

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