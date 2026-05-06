임영웅 팬덤 기부 지속… 소아암 환아 치료비 200만원 전달

가수 임영웅의 팬덤 기부가 이어지며 소아암 환아를 위한 치료비 지원이 확대되고 있다.

한국소아암재단은 6일 임영웅의 이름으로 선한스타 4월 가왕전 상금 200만원을 기부받아 소아암·백혈병과 희귀 난치성 질환을 앓는 아동·청소년 의료 치료비로 지원할 계획이라고 밝혔다.

가수 임용웅. 공식 사회관계망서비스(SNS) 캡처

선한스타는 스타의 선한 영향력을 응원하는 기부 플랫폼으로, 팬덤 ‘영웅시대’의 참여와 응원이 환아 지원으로 이어졌다는 점에서 의미를 더한다.

이로써 선한스타를 통해 전달된 임영웅의 누적 기부금은 총 1억2602만원에 달한다. 지속적인 나눔은 치료비 부담으로 어려움을 겪는 환아 가정에 실질적인 도움을 주고 있다.

성금은 한국소아암재단의 의료 치료비 지원 사업에 사용된다. 이 사업은 만 19세 이하에 발병한 25세 이하 환아를 대상으로 수술비와 이식비, 희귀의약품 구입비 등 치료 전반에 필요한 비용을 지원한다.

재단 측은 “아이들을 위한 꾸준한 나눔에 감사드린다”며 “전달된 성금은 환아들의 건강한 회복을 위해 소중히 사용할 것”이라고 밝혔다.

한편, 임영웅 소속사 물고기뮤직 측은 “임영웅이 SBS ‘섬총각 영웅’ 시즌 2에 출연한다”고 이날 밝혔다. ‘섬총각 영웅’은 임영웅이 찐친들과 자연 속에서 자급자족하며 살아가는 일상을 담은 리얼 힐링 예능이다.

임영웅은 또 오는 9월 고양종합운동장에서 대형 콘서트 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’를 열고 팬들과 만날 예정이다. 이번 무대는 지난해 5월 서울월드컵경기장에서 선보였던 스타디움 콘서트의 감동을 잇는 대형 공연으로 큰 기대를 모으고 있다.

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