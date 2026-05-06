김선태 "고3에 치킨 쐈더니 고2는 왜 안 주냐 화내"

유튜버 김선태가 선행 이벤트 이후 당황스러웠던 반응에 대해 털어놨다.

5일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '오피스 빌런 삼총사'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 침착맨, 김선태, 빠니보틀은 직장 내 '빌런' 유형을 비롯해 다양한 이야기를 나눴다.

김선태는 최근 자신의 채널을 통해 진행한 '고3 수험생 치킨 응원 이벤트'를 언급했다.

그는 "관내 고3 학생들한테 치킨을 돌렸다"며 "그때 저희가 뼈닭이었는데 '순살 없냐'고 메시지가 왔다. 정말 당황했다"고 말했다.

이에 침착맨은 "악한 이유는 아닐 거다. '이왕이면 순살 되냐?' 이런 느낌일 것"이라면서도 "디테일하게 다 맞춰줄 수는 없다"고 반응했다.

김선태는 "그걸 어떻게 다 맞추냐"며 난감해했다.

그러면서 "(치킨을) 고3 학생들에게 드린 건데 고2 학생이 '왜 고3만 주냐, 고2는 안 주냐'라고 화를 내더라. 한 번 해 보니 먹먹하더라"고 털어놨다.

침착맨은 "원래 좋은 이야기보다 그런 이야기 하나가 더 기억에 남는다"고 공감했고, 빠니보틀은 "그래서 요즘 초등학교 운동회도 순위를 없애지 않냐. 한두 명의 반응 때문에 나머지가 피해를 보는 것 같다"고 했다.

앞서 김선태는 한 치킨 브랜드와의 콘텐츠 협업을 통해 브랜드 회장 측이 지원한 치킨 1000마리를 충주 지역 학생들에게 전달한 바 있다.

<뉴시스>

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