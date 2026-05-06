CJ웰케어, 포켓몬 캐릭터 콜라보한 ‘잠만보 한정 기획팩’ 출시

건강기능식품 전문기업 CJ웰케어가 웰니스 브랜드 ‘멜라메이트(Melamate)’와 인기 포켓몬 캐릭터 ‘잠만보’가 협업한 ‘잠만보 한정 기획팩’을 출시하고, 올리브영 관악 타운에 체험형 팝업스토어(사진)를 오픈했다고 6일 밝혔다.

최근 휴식과 일상 속 안정을 중시하는 웰니스 루틴이 2030 세대의 주요 라이프스타일 트렌드로 부상하는 가운데, 멜라메이트는 대학가 핵심 상권을 거점으로 젊은 소비자와의 접점을 본격적으로 넓힌다는 전략이다.

이번 기획팩은 일상 속 편안한 휴식을 지향하는 ‘멜라메이트’의 브랜드 정체성과 대중적 호감도가 높은 캐릭터 ‘잠만보’의 이미지를 결합해 MZ세대의 감성적 소장 가치를 높인 것이 특징이다. 특히 밤의 안정과 웰니스 루틴을 중시하는 젊은 층의 라이프스타일에 맞춰, 실용적인 제품 구성에 귀여운 캐릭터 디자인을 더해 구매 욕구를 자극한다. 제품 구매 시에는 ‘잠만보 말랑볼’이 증정품으로 제공되며, 팝업스토어 현장에서 실물을 직접 체험해볼 수 있다.

이와 함께 올리브영 관악 타운에서 운영되는 체험형 팝업스토어는 멜라메이트가 추구하는 편안한 분위기를 오감으로 느낄 수 있도록 마련됐다. 방문객들은 제한 시간 내에 멜라메이트 젤리를 퍼 담는 ‘스쿱 챌린지’와 맞춤형 휴식 솔루션을 제안받는 키오스크 이벤트 등 이색적인 참여형 콘텐츠를 즐길 수 있다.

또한 팝업스토어 내부에 잠만보 캐릭터와 함께 아늑한 분위기를 연출한 포토존을 마련해 방문객들이 브랜드 경험을 SNS에 자유롭게 공유할 수 있도록 했다. 팝업 체험과 제품 구매를 연계한 사은 이벤트에서는 슬립앤슬립 바디베개와 올리브영 기프트카드 등 풍성한 경품 혜택도 제공된다.

CJ웰케어 관계자는 “멜라메이트 브랜드가 지향하는 ‘편안한 일상’을 잠만보라는 친숙한 캐릭터를 통해 보다 즐겁게 전달하고자 이번 기획팩을 선보이고 팝업 공간을 준비했다”며 “앞으로도 소비자들의 전반적인 웰니스 라이프를 아우르는 브랜드로서 접점을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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