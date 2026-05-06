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4월 석유류 가격 21.9% 급등…중동사태로 전체 소비자물가 2.6%↑

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세종=권구성 기자 ks@segye.com

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중동사태 영향으로 국제유가가 급등하면서 4월 소비자물가 상승률이 2.6%로 치솟았다. 석유류 가격이 20% 넘게 오르며 국제유가 상승세가 물가에 본격적으로 영향을 미치는 모습이다.

 

6일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 4월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.37으로 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 소비자물가 상승률은 지난 1∼2월 2.0%로 한국은행의 물가안정목표 수준을 유지했다. 이후 중동사태의 영향이 반영되며 3월 2.2%로 올랐고, 4월에는 2.6%로 상승폭을 키웠다. 

 

국내 주유소 기름값이 리터당 2000원을 넘어선 가운데 지난 5일 서울 시내 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 뉴시스
국내 주유소 기름값이 리터당 2000원을 넘어선 가운데 지난 5일 서울 시내 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다. 뉴시스

석유류 가격이 전년 동월 대비 21.9% 급등하며 러시아의 우크라이나 침공 당시인 2022년 7월(35.2%) 이후 3년9개월만에 가장 큰폭으로 상승했다. 휘발유는 21.1% 올라 2022년 7월(25.5%) 이후 최대 상승폭을 나타냈고, 경유도 30.8% 뛰며 2022년 7월(47.0%) 이후 가장 많이 뛰었다. 등유는 18.7% 오르며 2023년 2월(27.1%) 이후 3년2개월 만에 가장 많이 올랐다. 

 

먹거리 물가는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했다. 가공식품은 전년 동월 대비 1.0% 올라 3월(1.6%)에 비해 상승폭이 축소됐다. 농축수산물은 전년 동월 대비 0.5% 하락했다. 채소류(-12.6%) 가격이 급락하면서 농산물이 5.2% 떨어졌고, 배추(-27.3%), 양파(-32.0%), 무(-43.0%), 배(-23.0%), 당근(-42.0%), 토마토(-10.3%), 참외(-11.2%) 등의 하락폭이 두드러졌다. 반면 쌀의 상승폭은 14.4%에 달했다. 

 

축산물(5.5%)과 수산물(4.0%)은 여전히 높은 상승세를 나타냈다. 돼지고기(5.1%), 국산쇠고기(5.0%), 수입쇠고기(7.1%), 달걀(6.4%), 조기(16.4%), 고등어(6.3%) 등의 상승폭이 컸다.

 

전기·가스·수도 가격은 전년 동월 대비 0.2% 올랐다. 월세가 1.1%, 전세는 0.9% 올랐다.

 

서비스 물가는 전년 동월 대비 2.4% 상승했다. 공공서비스(1.4%)는 낮은 상승폭을 나타냈으나 외식(2.6%) 등 개인서비스 가격이 3.2% 올랐다. 보험서비스료(13.4%), 공동주택관리비(4.6%), 해외단체여행비(11.5%) 등이 높은 상승률을 보였다.

 

경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품및에너지제외지수는 전년 동월 대비 2.2% 상승했다. 한국 방식의 근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수도 2.2% 올랐다.

 

가계 구입 빈도가 높은 144개 품목을 대상으로 작성하는 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.9% 상승했다. 식품 가격은 1.4%, 식품 이외 품목은 3.9% 올랐다.


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