국민연금 200만원 받는 12만명 뒤엔…‘월 40만원’도 못 받는 269만명 [숫자 뒤의 진실]

매월 25일 아침, 은행 앱에 입금 알림이 뜬다. 통장에는 국민연금 200만원이 찍힌다.

국민연금 월 200만원 이상 전체 연금 수급자는 11만6166명으로 늘었지만, 월 40만원 미만 노령연금 수급자도 약 269만명에 달했다. 게티이미지

누군가에게는 은퇴 뒤에도 매달 고정 수입이 들어오는 든든한 안전판이다. “국민연금만 꾸준히 내도 노후가 된다”는 말이 더는 남의 이야기처럼 들리지 않을 수 있다. 하지만 같은 통계 안을 들여다보면 숫자의 표정은 금세 달라진다.

월 200만원 이상 국민연금 수급자는 12만명에 가까워졌지만, 월 40만원에도 못 미치는 노령연금으로 노후를 버티는 사람도 약 269만명에 달했다.

6일 국가데이터처 ‘2025 고령자 통계’에 따르면 2023년 기준 66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 39.8%였다. 65세 이상 고령자의 연금 수급률은 90.9%까지 높아졌지만, 월평균 연금 수급액은 69만5000원 수준에 머물렀다.

연금을 받는 사람은 많아졌다. 그러나 연금만으로 노후를 버틸 수 있느냐는 질문 앞에서는 여전히 답이 갈린다.

◆200만원 받는 국민연금 수급자, 왜 갑자기 늘었나

국민연금공단의 2026년 1월 기준 국민연금 공표통계에 따르면, 월 200만원 이상 전체 연금 수급자는 11만6166명으로 집계됐다.

한 달 전인 2025년 12월 9만3350명보다 2만2816명 늘었다. 2024년 12월 5만772명과 비교하면 1년여 만에 128.8% 증가한 규모다.

고액 수급자가 빠르게 늘어난 배경에는 국민연금 제도의 성숙이 있다. 매년 물가변동률을 반영해 연금액이 조정되고, 20년 이상 장기 가입자가 본격적으로 수급 연령에 들어서면서 월 수령액 상단이 높아졌다.

국민연금은 오래 가입하고, 더 많은 보험료를 납부할수록 수령액이 커지는 구조다. 2026년 1월 기준 가입 기간 20년 이상 노령연금 수급자는 136만8813명이다. 이들의 평균 수급액은 월 116만6697원으로, 전체 노령연금 평균 수급액보다 훨씬 높았다.

국민연금만 놓고 보면 ‘오래 낸 사람’에게 제도가 본격적으로 보답하기 시작한 셈이다.

◆남성 97.8% 쏠림, ‘노후 격차’ 일할 때 이미 갈렸다

‘월 200만원’이라는 숫자는 모두에게 같은 기회로 열려 있지 않았다. 월 200만원 이상 수급자 가운데 남성은 11만3589명으로 97.8%를 차지했다. 여성은 2577명, 2.2%에 그쳤다.

이는 단순한 성별 차이로만 보기 어렵다. 국민연금 도입 초기 장기 고용 구조가 남성 중심으로 형성됐다.

여성은 출산과 양육, 경력 단절, 낮은 임금, 불안정 일자리 등으로 가입 기간을 길게 쌓기 어려웠다. 젊을 때의 고용 격차가 은퇴 뒤 통장에 찍히는 금액 차이로 돌아온 것이다.

월 200만원은 노후 생활비 기준에서도 의미가 크다. 국민연금연구원이 2024년 실시한 국민노후보장패널조사 제10차 부가조사 결과, 50세 이상 중고령자가 생각하는 개인 기준 적정 노후 생활비는 월 197만6000원이었다.

국민연금으로만 월 200만원을 받는다면, 개인 기준 적정 생활비에 거의 닿는 수준이다. 문제는 이 기준선에 도달한 사람이 아직 일부라는 점이다.

◆평균은 70만원, 더 많은 사람은 40만원 아래에 있다

고액 수급자가 늘고 있지만 전체 노령연금의 평균은 아직 낮다. 2026년 1월 기준 전체 노령연금 수급자의 평균 수급액은 월 70만427원이다.

처음으로 70만원 선을 넘었지만, 개인 기준 적정 노후 생활비 197만6000원과 비교하면 간극은 크다.

같은 제도 안에서도 차이는 뚜렷하다. 최고 수급액은 월 317만5300원으로 집계됐다. 누군가는 매달 300만원 넘는 연금을 받지만, 누군가는 수십만원대 연금에 머문다.

노령연금 수급액 분포를 보면 현실은 더 선명해진다. 월 20만~40만원 미만 수급자가 218만1396명으로 가장 많고, 월 20만원 미만도 50만8565명에 달한다. 두 구간을 합치면 약 269만명으로, 여전히 상당수가 월 40만원에도 못 미치는 연금을 받고 있는 셈이다.

이들에게 국민연금은 없는 것보다 낫지만, 노후 전체를 떠받치기에는 부족한 돈이다. 병원비, 관리비, 식비, 통신비를 차례로 빼고 나면 손에 남는 돈은 금세 줄어든다.

◆기금 1540조원이어도 내 연금이 저절로 오르진 않는다

국민연금 기금 규모는 빠르게 커지고 있다. 2026년 1월 기준 국민연금 기금 규모는 1540조4298억원으로 집계됐다. 금융 부문 투자 등을 통해 실제 운용중인 금액도 1539조3253억원에 달했다.

하지만 기금이 커졌다고 개인이 매달 받는 연금액이 자동으로 크게 오르는 것은 아니다.

국민연금 수령액은 결국 각자의 가입 기간, 납부 보험료, 생애 소득 이력에 따라 갈린다. 장기간 안정적으로 일하며 보험료를 낸 사람은 200만원대 연금에 가까워질 수 있지만, 저소득·불안정 노동을 오래 거친 사람은 낮은 연금에 머물 가능성이 크다.

이번 통계의 핵심은 단순히 “월 200만원 수급자가 늘었다”는 데만 있지 않다. 국민연금이 성숙하면서 고액 수급자가 늘어나는 동시에, 저연금 수급자도 넓게 남아 있다는 사실이 더 중요하다.

국민연금 하나만으로 노후를 설명하기 어려운 이유다. 기초연금, 퇴직연금, 개인연금, 계속 근로 소득까지 함께 묶지 않으면 노후 소득의 빈틈은 쉽게 메워지지 않는다.

보건복지부가 밝힌 연금개혁에 따라 국민연금 보험료율은 2026년부터 매년 0.5%포인트씩 단계적으로 올라 2033년 13%에 도달한다. 앞으로 내는 돈은 늘어나지만, 은퇴 뒤 받는 돈은 각자의 가입 이력에 따라 달라진다.

국민연금 기금은 1540조원 규모로 커졌지만, 개인이 받는 연금액은 가입 기간과 납부 이력에 따라 크게 갈린다. 게티이미지

전문가들은 국민연금의 역할을 ‘과소’평가해서도, ‘과대’평가해서도 안 된다고 본다. 국민연금은 노후 소득의 기본 축이지만, 개인별 가입 기간과 소득 이력이 다르면 결과도 크게 달라질 수밖에 없기 때문이다.

국민연금 통계가 보여주는 현실은 분명하다. 오래 낸 사람에게는 월 200만원의 안도감이 열리고 있지만, 짧게 내거나 낮은 소득으로 버틴 사람에게는 월 40만원의 벽이 여전히 높다.

매달 빠져나가는 보험료는 결국 같은 질문을 남긴다. 내 노후는 200만원에 닿을까, 아니면 40만원의 현실에 머물까. 답은 막연한 기대에서 나오지 않는다. 앱을 닫기 전, 내 국민연금 예상 수령액을 다시 확인해보는 일부터 시작해야 한다.

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