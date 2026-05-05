부친상 강예원 "꼭 잡아준 따뜻한 손 감사…보답하겠다"

최근 부친상을 당한 배우 강예원이 장례 기간 위로해준 이들에게 감사 인사를 했다.

강예원은 5일 소셜미디어에 "꼭 잡아주신 따뜻한 손, 정성 어린 위로의 한 마디, 한달음에 달려오신 발걸음. 아버님을 보낸 슬픔에 힘겨워 하고 있을 때 베풀어주신 따뜻한 조문과 부의는 마냥 슬퍼하지 않고 고인이 뜻하는대로 무사히 장례를 치를 수 있게 해줬다"고 말했다.

강예원은 "덕분에 이제 조금씩 평상심을 찾아가고 있다"며 "보내주신 온정을 생각하면 마땅히 찾아 뵙고 인사를 드리는 게 도리인데, 아직 경황이 없어 서면으로 먼저 감사 인사를 드리니 부디 너그러운 마음으로 이해해주시기 바란다"고 했다.

그는 "차후, 댁내 대소사 시 잊지 말고 꼭 연락을 주셔서 저희가 조금이나마 보답할 수 있는 기회를 주길 바란다"고 말했다.

그러면서 "하시는 모든 일이 뜻대로 이루어지고, 귀하의 가정에 건강과 행복이 함께하시기를 진심으로 기원한다"고 덧붙였다.

강예원은 지난달 30일 부친상을 당했다.

<뉴시스>

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