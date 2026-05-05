신중한 靑 “美작전 동참, 국내법 등 감안 검토”

청와대는 호르무즈해협 한국 선박 사고와 관련해 ‘원인 규명 우선’ 기조를 유지하며 대응 수위 결정에 신중한 태도를 보이고 있다. 미국의 ‘해방 프로젝트’(프로젝트 프리덤) 참여 압박 속에서도 국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유라는 원칙을 강조하며 관련 제안도 검토에 들어갔다.

강유정 청와대 대변인. 연합뉴스

강유정 청와대 수석대변인은 5일 오후 “강훈식 대통령 비서실장 주재로 약 1시간 동안 상황 점검 및 대처 방안을 논의하는 회의가 열렸다”며 “보다 객관적이고 신뢰성 있는 (사고) 원인 규명을 위해 선사 자체 조사와 별도로 중앙해양안전심판원 소속 조사관과 소방청 감식 전문가를 현지에 급파할 예정”이라고 서면 브리핑을 통해 밝혔다. 그는 “원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 예상된다”고 덧붙였다.



청와대 관계자는 “현재 폭발과 화재의 원인 규명을 위해 노력 중이고, 확인되는 대로 그에 상응하는 후속 조치를 취해 나갈 예정”이라고 했다.



청와대는 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈해협 개방을 위한 미국의 작전인 프로젝트 프리덤 참여를 압박하는 것을 두고선 “정부는 국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 공동이익에 부합하고 국제법상 보호돼야 할 원칙이라는 입장 아래 여러 국제적 노력에 적극 참여해 오고 있다”며 “이러한 맥락에서 트럼프 대통령의 관련 언급도 주목하고 있으며 미측의 호르무즈해협 관련 제안에 대해서도 이 원칙과 한반도 대비태세, 국내법 절차 등을 감안해 검토 중”이라고 설명했다.



앞서 외교부도 이날 새벽 김진아 외교부 제2차관 주재로 재외국민보호대책본부 회의를 긴급 소집해 대책을 논의했다. 김 차관은 “전쟁 발발 이후 최초로 호르무즈해협 내측 우리 선박에 피해가 발생한 것을 깊이 우려한다”며 “원인 파악과 함께 유사한 일이 재발하지 않도록 예방하는 게 중요하다”고 강조했다. 정부는 폭발·화재와 관련해 이란을 겨냥한 책임 추궁이나 항의의 메시지 없이 신중한 자세를 보였다.



강 수석대변인은 “우리 정부는 미국과 이란, 걸프협력회의(GCC) 회원국들과 관련 정보를 상호 공유하며 긴밀한 소통을 유지하고 있다”고 전했다.

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