美, AI모델 사전심사 검토… ‘불개입’ 뒤집나

도널드 트럼프 미국 행정부가 인공지능(AI) 모델에 대한 사전 심사 도입을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. AI의 급속한 발전이 이어지며 미 정부와 개발 기업 간 갈등이 지속적으로 빚어지는 가운데 트럼프 행정부가 그동안 이어왔던 AI 개발에 대한 ‘불개입 입장’을 뒤집겠다고 나선 것이다.

앤트로픽. 로이터연합뉴스

4일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 미 당국자들과 관계자들을 인용한 보도에 따르면 트럼프 행정부는 정부 주요 인사와 기술기업 최고경영자(CEO) 등이 모여 AI에 대한 잠재적 감독 절차를 검토할 ‘AI 워킹그룹’ 출범에 대한 행정명령을 검토하고 있다. 이미 백악관은 지난주 열린 회의에서 앤트로픽, 구글, 오픈AI 등 주요 AI 업체 경영진에게 이 같은 계획 일부를 설명한 것으로 전해진다.



이는 트럼프 행정부의 AI에 관한 접근에 ‘대전환’을 의미한다고 NYT는 평했다. 트럼프 대통령은 2기 집권 이후 AI가 중국과의 경쟁에서 승리하는 데 필수적이라는 인식 아래 불개입 입장을 지속해서 유지해왔다. 그는 지난해 7월 한 기술행사에서 AI를 “갓 태어난 아름다운 아기”라고 규정하고 “우리는 그 아기를 잘 자라게 해야 하며, 어리석은 규제로 막아선 안 된다”고 발언했다. 이런 인식 아래 AI 개발에 안전성 평가를 도입하고, 군사적 활용 가능성이 있는 모델에 대해 보고하도록 요구하는 등 AI 활용에 안전장치를 도입해온 조 바이든 행정부의 규제도 지속해서 철폐해왔다.



그러나 지난달 앤트로픽의 ‘미토스’가 등장한 이후 이 원칙이 바뀌기 시작했다고 NYT는 분석했다. 미토스는 전문가 수준의 소프트웨어 취약점 탐지 능력을 갖춘 AI로 사이버보안 분야에 대대적인 충격을 안길 수 있는 수준으로 알려졌다. 백악관은 미토스가 국방부와 미국 정보기관의 사이버 역량에 유용할지 평가하는 동시에 AI 기반 사이버 공격이 발생할 경우 뒤따를 정치적 후폭풍을 우려하는 것으로 전해진다.



최근 AI 기업 간 갈등이 불거지는 흐름도 미 정부가 입장을 선회한 배경으로 보인다. 앞서 앤트로픽은 자사 AI를 미국인 대상 감시망과 자율 무기 등에 활용하는 것을 막기 위한 보호장치 적용을 고수하며 국방부와 갈등을 빚었고 결국 관련 소송이 진행 중이다. 구글에서도 AI 무기화와 관련해 임직원들 사이에서 반발이 나왔다.



NYT는 일자리, 교육, 사생활, 정신건강 등에 AI가 미치는 위협에 대한 대중의 우려가 커지며 트럼프 대통령의 정치적 부담이 커진 것도 이 같은 입장 선회에 영향을 미쳤다고 평했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지